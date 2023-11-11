Час настав. Ексгенсек НАТО виступив з новою пропозицією щодо членства України
Категорія
Політика
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Час настав. Ексгенсек НАТО виступив з новою пропозицією щодо членства України

Андерс Фог Расмуссен
Джерело:  The Guardian

Ексочільник НАТО Андерс Фог Расмуссен наполягає на негайному членстві України в Альянсі, однак щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані Росією території.

Расмусен переконує в перевагах часткового членства України в НАТО

За словами колишнього лідера блоку, його план часткового членства України не означатиме автоматичне заморожування конфлікту.

Він вважає, що таке рішення стане стот-сигналом для російського диктатора Володимира Путіна й він нарешті зрозуміє, що не може перешкодити вступу України до Альянсу.

Расмуссен також звернув увагу членів НАТО, що питання членства України у жодному разі не можна знову відкладати у довгий ящик, чи навіть на 2024 рік.

Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО, – зазначив політик.

Для чого це потрібно

Ні для кого не секрет, що прихильників членства України в НАТО стримує те, що поширення статті  5 договору Альянсу про колективну самооборону на всю українську території зобов’яже країни-члени НАТО стати на активний захист країни, що перебуває у війні. 

Однак, на переконання Расмуссена, виключення з-під дії договору територій, які утримує Росія, зменшить ймовірність початку війни між блоком та РФ.

Окрім того, він нагадав, що в історії уже існує схожий прецедент.

За його словами, йдеться про 1955 рік, коли Західна Німеччина приєдналася до Альянсу. Що важливо розуміти, тоді стаття 5 поширювалася тільки на її територію, але не на територію Східної Німеччини.

Українська армія зараз є найбільш загартованою в боях армією в Європі і може стати надбанням і прикладом для інших європейських держав, - підсумовує Расмуссен.

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