Час настав. Ексгенсек НАТО виступив з новою пропозицією щодо членства України

Ексочільник НАТО Андерс Фог Расмуссен наполягає на негайному членстві України в Альянсі, однак щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані Росією території.

Расмусен переконує в перевагах часткового членства України в НАТО

За словами колишнього лідера блоку, його план часткового членства України не означатиме автоматичне заморожування конфлікту.

Він вважає, що таке рішення стане стот-сигналом для російського диктатора Володимира Путіна й він нарешті зрозуміє, що не може перешкодити вступу України до Альянсу.

Расмуссен також звернув увагу членів НАТО, що питання членства України у жодному разі не можна знову відкладати у довгий ящик, чи навіть на 2024 рік.

Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО, – зазначив політик. Поширити

Ex-Nato chief proposes Ukraine joins without Russian-occupied territories https://t.co/W632db9G4s — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) November 11, 2023

Для чого це потрібно

Ні для кого не секрет, що прихильників членства України в НАТО стримує те, що поширення статті 5 договору Альянсу про колективну самооборону на всю українську території зобов’яже країни-члени НАТО стати на активний захист країни, що перебуває у війні.

Однак, на переконання Расмуссена, виключення з-під дії договору територій, які утримує Росія, зменшить ймовірність початку війни між блоком та РФ.

Окрім того, він нагадав, що в історії уже існує схожий прецедент.

За його словами, йдеться про 1955 рік, коли Західна Німеччина приєдналася до Альянсу. Що важливо розуміти, тоді стаття 5 поширювалася тільки на її територію, але не на територію Східної Німеччини.