Генсек НАТО оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Генсек НАТО оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні

Єнс Столтенберг
Джерело:  DPA

За словами лідера Альянсу Єнса Столтенберга, він вірить у нові перемоги ЗСУ на полі бою, однак також попередив, що війна не закінчиться так швидко, як прогнозували раніше.

У НАТО попереджають про довготривалу російсько-українську війну

Єнс Столтенберг звертає увагу українців та західних лідерів на те, що насправді ніхто не може точно сказати, як будуть розвиватися події на полі бою та коли ми відсвяткуємо перемогу над російськими загарбниками.

Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою, – наголосив генсек Альянсу.

На переконання глави блоку, саме завдяки військовій підтримці Україна залишиться суверенною і демократичною державою, а очільника Кремля Путін нарешті усвідомить, що його армія зазнає поразки в Україні.

Столтенберг прокоментував статтю Залужного про глухий кут у війні

Генсек НАТО заявив, що розмірковування Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про хід російсько-української війни не стали для них сюрпризом.

Ба більше, команда Альянсу чудово усвідомлював, що блискавичної перемоги ЗСУ не варто очікувати, оскільки росіяни активно готувалися до контрнаступу українських сил.

Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій, – заявив лідер НАТО.

За його словами, все одно не можна ігнорувати той факт, що бійцям ЗСУ вдалося просунутися вперед та деокупувати ще більше українських територій.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Хто може очолити НАТО — дані Politico
Марк Рютте
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Більше ніж у НАТО. У Генштабі похвалились кількістю зразків озброєнь у ЗСУ
Артилеристи ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО ухвалив жорстке рішення після виходу РФ з договору про скорочення озброєнь у Європі
НАТО
Єнс Столтенберг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм