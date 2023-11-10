Генсек НАТО оновив прогноз щодо тривалості війни в Україні

За словами лідера Альянсу Єнса Столтенберга, він вірить у нові перемоги ЗСУ на полі бою, однак також попередив, що війна не закінчиться так швидко, як прогнозували раніше.

У НАТО попереджають про довготривалу російсько-українську війну

Єнс Столтенберг звертає увагу українців та західних лідерів на те, що насправді ніхто не може точно сказати, як будуть розвиватися події на полі бою та коли ми відсвяткуємо перемогу над російськими загарбниками.

Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою, – наголосив генсек Альянсу. Поширити

На переконання глави блоку, саме завдяки військовій підтримці Україна залишиться суверенною і демократичною державою, а очільника Кремля Путін нарешті усвідомить, що його армія зазнає поразки в Україні.

Столтенберг прокоментував статтю Залужного про глухий кут у війні

Генсек НАТО заявив, що розмірковування Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про хід російсько-української війни не стали для них сюрпризом.

Ба більше, команда Альянсу чудово усвідомлював, що блискавичної перемоги ЗСУ не варто очікувати, оскільки росіяни активно готувалися до контрнаступу українських сил.

Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з танковими окопами, з великою кількістю оборонних позицій, – заявив лідер НАТО. Поширити

За його словами, все одно не можна ігнорувати той факт, що бійцям ЗСУ вдалося просунутися вперед та деокупувати ще більше українських територій.