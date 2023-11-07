НАТО ухвалив жорстке рішення після виходу РФ з договору про скорочення озброєнь у Європі

7 листопада члени НАТО не лише розкритикували рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), а й також заявили, що безстроково зупинять свою участь в ньому.

Альянс симетрично відповів на дії Кремля

Як повідомляє пресслужба блоку, країни-учасниці ДЗЗСЄ планують призупинити дію вказаного договору на стільки часу, на скільки це буде необхідно, відповідно до їхніх прав за міжнародними нормами.

Варто звернути увагу на те, що це рішення одностайно підтримали абсолютно усі члени Альянсу.

Окрім того, вказано, що країни-блоку залишаються єдиними у своїй відданості ефективному контролю над звичайними озброєннями як ключовому елементу євроатлантичної безпеки.

Керівництво НАТО також заявило, що буде продовжувати консультації з цього приводу, а також оцінювати наслідки нинішніх безпекових умов і їхній вплив на безпеку Альянсу.

Що важливо знати про ДЗЗСЄ

23 роки тому у Франції підписали Договір про звичайні збройні сили в Європі.

Це зробили 16 країн НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та 6 держав організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина).

Варто звернути увагу на те, що лише за два роки він офіційно набув чинності.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включно з танками артилерією, гвинтокрилами та літаками.

Що важливо розуміти, участь РФ в договорі було призупинено в липні 2007 року указом російського диктатора Володимира Путіна.

7 листопада офіційно стало відомо, що країна-агресорка остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі.