НАТО приняло жесткое решение после выхода РФ из договора о сокращении вооружений в Европе
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО приняло жесткое решение после выхода РФ из договора о сокращении вооружений в Европе

НАТО
Йенс Столтенберг
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7 ноября члены НАТО не только раскритиковали решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), но также заявили, что бессрочно остановят свое участие в нем.

Альянс симметрично ответил на действия Кремля

Как сообщает пресс-служба блока, страны-участницы ДОВСЕ планируют приостановить действие указанного договора на столько времени, на сколько это будет необходимо, в соответствии с их правами по международным нормам.

Следует обратить внимание на то, что это решение единодушно поддержали абсолютно все члены Альянса.

Кроме того, указано, что страны блока остаются едиными в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевым элементом евроатлантической безопасности.

Руководство НАТО также заявило, что будет продолжать консультации по этому поводу, а также оценивать последствия нынешних условий безопасности и их влияние на безопасность Альянса.

Что важно знать о ДОВСЕ

23 года назад во Франции был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

Это сделали 16 стран НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и 6 государств организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия).

Стоит обратить внимание на то, что только через два года он официально вступил в силу.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписантки, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.

Что важно понимать, участие РФ в договоре было приостановлено в июле 2007 г. указом российского диктатора Владимира Путина.

7 ноября официально стало известно, что страна-агрессорка окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

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