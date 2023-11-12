Час очікування до 140 годин. Більше 2 тис вантажівок чекають на виїзд із Польщі в Україну

Через страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску на виїзд із Польщі в Україну чекають близько 2500 вантажівок.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що черга на кордоні продовжує зростати.

Черга на території Польщі з вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, лише росте. Станом на ранок (12 листопада, - ред) - це 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону, але рух їм ускладнюють польські перевізники. Поширити

Він додав, що понад 50% вантажівок чекають на напрямку пункту пропуску “Ягодин”. Інші стоять у черзі на пунктах пропуску “Рава-Руська” і “Краківець”.

Демченко зазначив, що “більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу на пункті пропуску “Краківець”.

На 13 листопада запланована зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з представниками польської влади та перевізниками.

Чому протестують польські перевізники

За інформацією польського видання RMF, польські перевізники не планують припиняти страйки, які тривають з 6 листопада.

Поляки вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та товарів для української армії, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та їх перевірка.

За словами страйкарів "транспортний безвіз" для України спричинив "надмірну конкуренцію", що негативно вплинуло на їхню роботу.

Наразі час очікування в Корчовій становить понад 100 годин, а в Гребенному – 140 годин.Черга вантажівок на перетин в Дорогуську становить приблизно 28 км і сягає міста Безек-Дембіньскі.

Це приблизно 1,3 тис. транспортних засобів. Орієнтовний час очікування – 210 годин.

У Корчовій протестувальники пропускають 15 вантажівок на годину.