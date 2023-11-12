Время ожидания до 140 часов. Более 2 тыс грузовиков ждут выезда из Польши в Украину

Из-за забастовки польских перевозчиков на украинско-польской границе в трех пунктах пропуска на выезд из Польши в Украину ждут около 2500 грузовиков.

Ситуация на польско-украинской границе

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что очередь на границе продолжает расти.

Очередь на территории Польши из грузовых транспортных средств, желающих пересечь границу в направлении Украины, только растет. По состоянию на утро (12 ноября, – ред) – это 2500 грузовиков, которые ожидают возможности пересечения границы, но движение им усложняют польские перевозчики. Поделиться

Он добавил, что более 50% грузовиков ждут направления пункта пропуска "Ягодин". Остальные стоят в очереди на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Краковец".

Демченко отметил, что “более или менее интенсивно двигаются автомобили на выезд из Украины в Польшу на пункте пропуска “Краковец”.

На 13 ноября запланированы встречи представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с представителями польских властей и перевозчиками.

Почему протестуют польские перевозчики

По информации польского издания RMF, польские перевозчики не планируют прекращать забастовки, продолжающиеся с 6 ноября.

Поляки требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и товаров для украинской армии, приостановки действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка.

По словам забастовщиков "транспортный безвиз" для Украины вызвал "чрезмерную конкуренцию", что негативно повлияло на их работу.

В настоящее время время ожидания в Корчевой составляет более 100 часов, а в Гребенном – 140 часов. Очередь грузовиков на пересечение в Дорогуске составляет примерно 28 км и достигает города Безек-Дембиньски.

Это около 1,3 тыс. транспортных средств. Ориентировочное время ожидания – 210 часов.

В Корчевой протестующие пропускают 15 грузовиков в час.