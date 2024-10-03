Частина Донеччини залишиться без водопостачання — що відомо

Північ Донецької області залишиться без водопостачання на невизначений строк через російські обстріли. Зокрема без води залишаться 260 тисяч мешканців.

Чому частина Донеччини залишиться без водопостачання

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований російський обстріл.

За даними ОВА, 28 вересня росіяни критично пошкодили два об'єкти "Води Донбасу" і враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання.

ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення. Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП "Вода Донбасу, — додав Вадим Філашкін. Поширити

Росія регулярно обстрілює Донецьку область

Як повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, станом на 3 жовтня :

Покровський район. У Кураховому пошкоджено підприємство, адмінбудівлю і численні будинки; у Курахівці пошкоджено 5 будинків, у Сонцівці — підприємство; у Гірнику 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки.

У Піщаному Покровської громади поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення; у Родинському пошкоджено 2 адмінбудівлі; у Світлому пошкоджено 3 промислові будівлі, лінію електропередач і спецтехніку.

У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.

Краматорський район. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 3 будинки, 3 автівки та лінію електропередач; у Марковому пошкоджено 3 будинки. У Катеринівці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській ТГ пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 нежитлові приміщення.