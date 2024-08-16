В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи і спалахнув ТЦ — відео
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В окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи і спалахнув ТЦ — відео

Масштабна пожежа в Донецьку

В окупованому Росією Донецьку пролунала серія потужних вибухів після чого спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі “Галактика”. 

Головні тези:

  • В окупованому Донецьку сталася серія потужних вибухів, що призвели до масштабної пожежі у ТЦ “Галактика”.
  • У соцмережах активно обговорюють події, пов'язані з прильотами та обстрілами в окупованому місті.
  • ТЦ “Галактика” була колись магазинами мережі 'Епіцентр', які були захоплені російськими загарбниками.
  • Крім цього інциденту, міноборони країни-агресорки заявило про атаки по Кримському мосту.

Що відомо про вибухи та масштабну пожежу в окупованому Донецьку

Користувачі у мережі пишуть про нібито прильоти в окупованому росіянами місті.

У той же час місцеві жителі у соцмережах публікують кадри масштабної пожежі у торговому центру "Галактика" у Петрівському районі Донецька.

На відео та фото можна побачити, що над містом здіймаються чорний дим. Його видно з різних районів окупованого Донецька.

У мережі наголошують, що російські окупанти неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ з житлового мікрорайону, в якому знаходиться ТЦ "Галактика".

ТЦ "Галактика" - це колишні магазини мережі "Епіцентр", які були захоплені загарбниками від початку окупації частини Донбасу. Торговий центр, який спалахнув у Донецьку 16 серпня, знаходиться на трасі з Курахового в Донецьк.

Що відомо про інші інциденти на окупованих Росією українських територіях

В міноборони країни-агресорки заявили про масований обстріл незаконно побудованого Кримського мосту.

У відомстві заявили, що Україна нібито вніч на 16 серпня атакувала мост ракетами ATACMS, однак всі цілі, мовляв, були знищені російськими засобами ППО.

Також окупанти заявили, що Чорноморський флот і Повітряно-космічні сили нібито знищили три українські безекіпажні катери, ще один пошкодили.

Засобами протиповітряної оборони сьогодні вночі відбито груповий удар дванадцятьма оперативно-тактичними ракетами ATACMS виробництва США по Кримському мосту. Усі ракети знищено, - йдеться у заяві міноборони країни-агресорки.

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