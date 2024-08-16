В оккупированном Россией Донецке прозвучала серия мощных взрывов, после чего вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Галактика".

Что известно о взрывах и масштабном пожаре в оккупированном Донецке

Пользователи в сети пишут о якобы прилетах в оккупированном россиянами городе.

В то же время, местные жители в соцсетях публикуют кадры масштабного пожара в торговом центре "Галактика" в Петровском районе Донецка.

На видео и фото можно увидеть, что над городом поднимается черный дым. Он виден из разных районов оккупированного Донецка.

В сети отмечают, что российские оккупанты неоднократно вели огонь по позициям ВСУ по жилому микрорайону, в котором находится ТЦ "Галактика".

ТЦ "Галактика" - это бывшие магазины сети "Эпицентр", захваченные захватчиками с начала оккупации части Донбасса. Торговый центр, вспыхнувший в Донецке 16 августа, находится на трассе из Курахово в Донецк.

Что известно о других инцидентах на оккупированных Россией украинских территориях

В минобороны страны-агрессорки заявили о массированном обстреле незаконно построенного Крымского моста.

В ведомстве заявили, что Украина якобы ночью на 16 августа атаковала мост ракетами ATACMS, однако все цели были уничтожены российскими средствами ПВО.

Также оккупанты заявили, что Черноморский флот и Воздушно-космические силы якобы уничтожили три украинских безэкипажных катера, еще один повредили.