В оккупированном Россией Донецке прозвучала серия мощных взрывов, после чего вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Галактика".
Главные тезисы
- В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар в ТЦ “Галактика”.
- Соцсети активно обсуждают прилеты и обстрелы в оккупированном городе.
- ТЦ “Галактика” - бывшие магазины сети 'Эпицентр', захваченные российскими оккупантами.
- Минобороны страны-агрессора заявило об атаках по Крымскому мосту и уничтожении ракет ATACMS.
Что известно о взрывах и масштабном пожаре в оккупированном Донецке
Пользователи в сети пишут о якобы прилетах в оккупированном россиянами городе.
В то же время, местные жители в соцсетях публикуют кадры масштабного пожара в торговом центре "Галактика" в Петровском районе Донецка.
На видео и фото можно увидеть, что над городом поднимается черный дым. Он виден из разных районов оккупированного Донецка.
В сети отмечают, что российские оккупанты неоднократно вели огонь по позициям ВСУ по жилому микрорайону, в котором находится ТЦ "Галактика".
ТЦ "Галактика" - это бывшие магазины сети "Эпицентр", захваченные захватчиками с начала оккупации части Донбасса. Торговый центр, вспыхнувший в Донецке 16 августа, находится на трассе из Курахово в Донецк.
Что известно о других инцидентах на оккупированных Россией украинских территориях
В минобороны страны-агрессорки заявили о массированном обстреле незаконно построенного Крымского моста.
В ведомстве заявили, что Украина якобы ночью на 16 августа атаковала мост ракетами ATACMS, однако все цели были уничтожены российскими средствами ПВО.
Также оккупанты заявили, что Черноморский флот и Воздушно-космические силы якобы уничтожили три украинских безэкипажных катера, еще один повредили.
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