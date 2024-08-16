В течение ночи на территории оккупированного Россией Крыма раздавались мощные взрывы из-за атаки дронов. Известно о поражении объектов преступной армии РФ.

Что известно о взрывах на территории оккупированного Крыма

По информации так называемого руководителя оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, в Севастополе работала ПВО, якобы один дрон был сбит над акваторией моря.

Позже он сообщил, что ПВО окупантов якобы отбили атаку украинских дронов на город, сбив 3 беспилотника.

После этого РосСМИ сообщили о временном прекращении движения по незаконно построенному Крымскому мосту.

Telegram-канал "Крымский ветер" также сообщил о взрывах в районе Керчи.

И, похоже, прилет на горе Митридат, где стоял "Панцирь-С1", после взрыва - сильный пожар", - пишет канал. "В Керчи из паромной переправы СП МИС валит дым, - говорится в сообщении Telegram-канала. Поделиться

Подписчики канала сообщили, что сирены сработали в Феодосии, а в море были слышны мощные взрывы.

Что поразили во время атаки дронов по Крыму

Уже ранним утром Telegram-канал сообщил, что в районе Каменки под Симферополем после взрыва "что-то горит, над Черноморским патрулируют вертолеты и была слышна стрельба.

В 4:31 утра прогремел взрыв в Черноморском, в районе бухты Узской.

Повторный взрыв прогремел в Черноморском в 4.59. Была слышна стрельба.

По информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, по предварительной информации, в результате атаки дронов по Крыму поражены паромная переправа в порту Керчи, катер в Черноморском.