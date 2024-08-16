В оккупированном Крыму в течение ночи раздавались мощные взрывы в результате атаки БпЛА — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированном Крыму в течение ночи раздавались мощные взрывы в результате атаки БпЛА — видео

Взрывы в Крыму
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В течение ночи на территории оккупированного Россией Крыма раздавались мощные взрывы из-за атаки дронов. Известно о поражении объектов преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • В оккупированном Крыму произошла серия мощных взрывов в результате атаки дронов, вызвав хаос и панику среди местного населения.
  • По сообщениям, дроны атаковали различные города, поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.
  • Оккупационные власти Севастополя и РосСМИ подтверждают временное прекращение движения по Крымскому мосту из-за взрывов в районе Керчи.
  • Свидетельства Telegram-каналов описывают пожары и мощные взрывы после атаки дронов в различных городах Крыма.

Что известно о взрывах на территории оккупированного Крыма

По информации так называемого руководителя оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, в Севастополе работала ПВО, якобы один дрон был сбит над акваторией моря.

Позже он сообщил, что ПВО окупантов якобы отбили атаку украинских дронов на город, сбив 3 беспилотника.

После этого РосСМИ сообщили о временном прекращении движения по незаконно построенному Крымскому мосту.

Telegram-канал "Крымский ветер" также сообщил о взрывах в районе Керчи.

И, похоже, прилет на горе Митридат, где стоял "Панцирь-С1", после взрыва - сильный пожар", - пишет канал. "В Керчи из паромной переправы СП МИС валит дым, - говорится в сообщении Telegram-канала.

Подписчики канала сообщили, что сирены сработали в Феодосии, а в море были слышны мощные взрывы.

Что поразили во время атаки дронов по Крыму

Уже ранним утром Telegram-канал сообщил, что в районе Каменки под Симферополем после взрыва "что-то горит, над Черноморским патрулируют вертолеты и была слышна стрельба.

В 4:31 утра прогремел взрыв в Черноморском, в районе бухты Узской.

Повторный взрыв прогремел в Черноморском в 4.59. Была слышна стрельба.

По информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, по предварительной информации, в результате атаки дронов по Крыму поражены паромная переправа в порту Керчи, катер в Черноморском.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар — видео
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В разных регионах РФ прогремели мощные взрывы — видео
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В оккупированном Бердянске раздался взрыв
В оккупированном Бердянске раздался взрыв

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?