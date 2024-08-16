В течение ночи на территории оккупированного Россией Крыма раздавались мощные взрывы из-за атаки дронов. Известно о поражении объектов преступной армии РФ.
Главные тезисы
- В оккупированном Крыму произошла серия мощных взрывов в результате атаки дронов, вызвав хаос и панику среди местного населения.
- По сообщениям, дроны атаковали различные города, поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.
- Оккупационные власти Севастополя и РосСМИ подтверждают временное прекращение движения по Крымскому мосту из-за взрывов в районе Керчи.
- Свидетельства Telegram-каналов описывают пожары и мощные взрывы после атаки дронов в различных городах Крыма.
Что известно о взрывах на территории оккупированного Крыма
По информации так называемого руководителя оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, в Севастополе работала ПВО, якобы один дрон был сбит над акваторией моря.
Позже он сообщил, что ПВО окупантов якобы отбили атаку украинских дронов на город, сбив 3 беспилотника.
После этого РосСМИ сообщили о временном прекращении движения по незаконно построенному Крымскому мосту.
Telegram-канал "Крымский ветер" также сообщил о взрывах в районе Керчи.
Подписчики канала сообщили, что сирены сработали в Феодосии, а в море были слышны мощные взрывы.
Что поразили во время атаки дронов по Крыму
Уже ранним утром Telegram-канал сообщил, что в районе Каменки под Симферополем после взрыва "что-то горит, над Черноморским патрулируют вертолеты и была слышна стрельба.
В 4:31 утра прогремел взрыв в Черноморском, в районе бухты Узской.
Повторный взрыв прогремел в Черноморском в 4.59. Была слышна стрельба.
По информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, по предварительной информации, в результате атаки дронов по Крыму поражены паромная переправа в порту Керчи, катер в Черноморском.
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