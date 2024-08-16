Протягом ночі на території окупованого Росією Криму лунали потужні вибухи через атаку дронів. Відомо про ураження об'єктів злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Вночі в окупованому Криму пролунали потужні вибухи в результаті атаки дронів.
- За інформацією окупаційної адміністрації Севастополя, дрони атакували місто, ППО збили 3 безпілотники.
- РосЗМІ повідомили про тимчасове припинення руху по незаконно збудованому Кримському мосту через вибухи в районі Керчі.
- Під час атаки дронів по Криму були уражені поромна переправа у порту Керчі та катер у Чорноморському.
- Повідомлення Telegram-каналів свідчать про події в різних містах Криму, де після вибуху спостерігалися пожежі та потужні вибухи.
Що відомо про вибухи на території окупованого Криму
За інформацією так званого керівника окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва, у Севастополі працювала ППО, нібито один дрон було збито над акваторією моря.
Пізніше він повідомив, що ППО окупантів нібито відбили атаку українських дронів на місто, збивши 3 безпілотники.
Після цього РосЗМІ повідомили про тимчасове припинення руху по незаконно збудованому Кримському мосту.
Telegram-канал “Кримський вітер” також повідомив про вибухи в районі Керчі.
Підписники каналу повідомили, що сирени спрацювали у Феодосії, а у морі було чутно потужні вибухи.
Що уразили під час атаки дронів по Криму
Вже рано вранці Telegram-канал повідомив, що у районі Кам'янки під Сімферополем після вибуху "щось горить, над Чорноморським патрулюють вертольоти і було чути стрілянину.
О 4:31 ранку пролунав вибух у Чорноморському, в районі бухти Вузької.
Повторний вибух пролунав у Черноморському о 4.59. Було чутно стрілянину.
За інформацією речника Одеської ОВА Сергія Братчука, за попередньою інформацією, внаслідок атаки дронів по Криму уражені поромна переправа у порту Керчі, катер у Чорноморському.
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