Протягом ночі на території окупованого Росією Криму лунали потужні вибухи через атаку дронів. Відомо про ураження об'єктів злочинної армії РФ.

Що відомо про вибухи на території окупованого Криму

За інформацією так званого керівника окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва, у Севастополі працювала ППО, нібито один дрон було збито над акваторією моря.

Пізніше він повідомив, що ППО окупантів нібито відбили атаку українських дронів на місто, збивши 3 безпілотники.

Після цього РосЗМІ повідомили про тимчасове припинення руху по незаконно збудованому Кримському мосту.

Telegram-канал “Кримський вітер” також повідомив про вибухи в районі Керчі.

І, схоже, є приліт на горі Мітрідат, де стояв "Панцир-С1", після вибуху - сильна пожежа", - пише канал. "У Керчі з поромної переправи СП МІС валить дим, - йдеться у повідомленні Telegram-каналу. Поширити

Підписники каналу повідомили, що сирени спрацювали у Феодосії, а у морі було чутно потужні вибухи.

Що уразили під час атаки дронів по Криму

Вже рано вранці Telegram-канал повідомив, що у районі Кам'янки під Сімферополем після вибуху "щось горить, над Чорноморським патрулюють вертольоти і було чути стрілянину.

О 4:31 ранку пролунав вибух у Чорноморському, в районі бухти Вузької.

Повторний вибух пролунав у Черноморському о 4.59. Було чутно стрілянину.

За інформацією речника Одеської ОВА Сергія Братчука, за попередньою інформацією, внаслідок атаки дронів по Криму уражені поромна переправа у порту Керчі, катер у Чорноморському.