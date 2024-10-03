Часть Донбасса останется без водоснабжения — что известно

Север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный срок из-за российских обстрелов. В частности, без воды останутся 260 тысяч жителей.
Главные тезисы
- 260 тысяч жителей Север Донецкой области останутся без воды из-за российских обстрелов.
- Российские обстрелы критически повредили объекты водоснабжения, что привело к техническим сложностям в восстановлении работы оборудования.
- Органы власти работают над организацией альтернативных возможностей водоснабжения для населенных пунктов Север Донецкой области.
- Россия регулярно обстреливает различные районы Донецкой области, повреждая жилые дома, предприятия и инфраструктуру.
- За сутки российские обстрелы привели к ранениям людей и повреждениям жилых и промышленных объектов, а также к эвакуации населения, включая детей.
Почему часть Донбасса останется без водоснабжения
Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты, где в общей сложности живет около 260 тысяч человек, будут проблемы с поставкой воды из-за массированных российских обстрелов.
По данным ОВА, 28 сентября россияне критически повредили два объекта "Воды Донбасса" и учитывая большой объем повреждений отсутствует техническая возможность возобновления работы оборудования.
Россия регулярно обстреливает Донецкую область
Как сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, по состоянию на 3 октября:
Покровский район. В Курахово повреждено предприятие, админздание и многочисленные дома; в Кураховке повреждено 5 домов, в Солнцевке — предприятие; в Горняке 1 человек ранен, повреждено 3 дома.
В Песчаном Покровской общине ранены 3 человека, повреждены инфраструктурный объект и нежилое помещение; в Родинском повреждены 2 админздания; в Светлом повреждены 3 промышленных здания, линия электропередач и спецтехника.
В Ровно Мирноградской общины повреждено предприятие.
Краматорский район. В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 3 дома, 3 автомобиля и линия электропередач; в Марковом повреждены 3 дома. В Екатериновке Ильиновской общины повреждено 7 объектов.
Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома. В Часовоярской ТГ повреждены 11 частных домов, многоэтажка и 3 нежилых помещения.
Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. Эвакуированы 423 человека, в том числе 41 ребенок.
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