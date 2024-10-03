Часть Донбасса останется без водоснабжения — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Часть Донбасса останется без водоснабжения — что известно

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Часть Донбасса останется без водоснабжения — что известно
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Север Донецкой области останется без водоснабжения на неопределенный срок из-за российских обстрелов. В частности, без воды останутся 260 тысяч жителей.

Главные тезисы

  • 260 тысяч жителей Север Донецкой области останутся без воды из-за российских обстрелов.
  • Российские обстрелы критически повредили объекты водоснабжения, что привело к техническим сложностям в восстановлении работы оборудования.
  • Органы власти работают над организацией альтернативных возможностей водоснабжения для населенных пунктов Север Донецкой области.
  • Россия регулярно обстреливает различные районы Донецкой области, повреждая жилые дома, предприятия и инфраструктуру.
  • За сутки российские обстрелы привели к ранениям людей и повреждениям жилых и промышленных объектов, а также к эвакуации населения, включая детей.

Почему часть Донбасса останется без водоснабжения

Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты, где в общей сложности живет около 260 тысяч человек, будут проблемы с поставкой воды из-за массированных российских обстрелов.

По данным ОВА, 28 сентября россияне критически повредили два объекта "Воды Донбасса" и учитывая большой объем повреждений отсутствует техническая возможность возобновления работы оборудования.

ОВА вместе с местными властями работают над налаживанием альтернативных возможностей водоснабжения. Сейчас временно поставка технической воды осуществляется с годового водозабора КП "Вода Донбасса", — добавил Вадим Филашкин.

Россия регулярно обстреливает Донецкую область

Как сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, по состоянию на 3 октября:

  • Покровский район. В Курахово повреждено предприятие, админздание и многочисленные дома; в Кураховке повреждено 5 домов, в Солнцевке — предприятие; в Горняке 1 человек ранен, повреждено 3 дома.

  • В Песчаном Покровской общине ранены 3 человека, повреждены инфраструктурный объект и нежилое помещение; в Родинском повреждены 2 админздания; в Светлом повреждены 3 промышленных здания, линия электропередач и спецтехника.

  • В Ровно Мирноградской общины повреждено предприятие.

  • Краматорский район. В Константиновке 2 человека ранены, повреждены 3 дома, 3 автомобиля и линия электропередач; в Марковом повреждены 3 дома. В Екатериновке Ильиновской общины повреждено 7 объектов.

  • Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома. В Часовоярской ТГ повреждены 11 частных домов, многоэтажка и 3 нежилых помещения.

Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. Эвакуированы 423 человека, в том числе 41 ребенок.

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