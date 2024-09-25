Битва за Угледар. Разведка Британии описала ситуацию в Донецкой области

Согласно данным британских разведчиков, российские захватчики приблизились к Угледару с трех сторон и продолжат активные наступательные действия вокруг города. Кроме того, враг активно давит на Торецк и Покровск.

Ситуация в Донецкой области обостряется

Минобороны Великобритании указывает на то, что армия РФ смогла продвинуться вокруг Угледара.

По состоянию на 25 сентября российские оккупанты "с высокой вероятностью" подошли к городу с трех сторон и ведут бои за пригороды, которые уже неоднократно пытались захватить, начиная с 2022 года.

Вероятно, российские силы продолжат давление на хорошо защищенный участок фронта в течение следующей недели, — озвучили прогноз британские разведки. Поделиться

Кроме того, сообщается, что другими центрами наступательных действий российских захватчиков остаются восточная Торецкая часть и направление южнее Покровска.

По словам британского оборонного ведомства, продвижение врага вокруг Часового Яра остается медленным.

Что важно понимать, армия РФ атакует одновременно на нескольких направлениях, чтобы растянуть украинские силы.

Но это также не дает России скопить силы в одном месте, чтобы достичь большего эффекта, — сказано в отчете Минобороны Великобритании. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 September 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rNucLIBA9Y#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3UglalAVcw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 25, 2024

Что известно о ситуации на фронте 24-25 сентября

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

24 сентября враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением шести ракет, а также 75 авиаударов, в том числе сбросил 123 КАБ.

Кроме того, армия РФ произвела почти 5000 обстрелов, из них 178 — из реактивных систем залпового огня и использовала для атак около 1700 дронов-камикадзе.