Битва за Угледар. Разведка Британии описала ситуацию в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Битва за Угледар. Разведка Британии описала ситуацию в Донецкой области

Минобороны Британии
ВСУ
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Согласно данным британских разведчиков, российские захватчики приблизились к Угледару с трех сторон и продолжат активные наступательные действия вокруг города. Кроме того, враг активно давит на Торецк и Покровск.

Главные тезисы

  • Разведка Британии раскрыла детали ситуации вокруг Угледара.
  • Российские захватчики продолжают активные наступательные действия вокруг города, а также оказывают давление на другие населенные пункты в регионе.
  • Россия пока не концентрирует большинство сил в одном месте, поэтому ей будет трудно добиться прорыва.

Ситуация в Донецкой области обостряется

Минобороны Великобритании указывает на то, что армия РФ смогла продвинуться вокруг Угледара.

По состоянию на 25 сентября российские оккупанты "с высокой вероятностью" подошли к городу с трех сторон и ведут бои за пригороды, которые уже неоднократно пытались захватить, начиная с 2022 года.

Вероятно, российские силы продолжат давление на хорошо защищенный участок фронта в течение следующей недели, — озвучили прогноз британские разведки.

Кроме того, сообщается, что другими центрами наступательных действий российских захватчиков остаются восточная Торецкая часть и направление южнее Покровска.

По словам британского оборонного ведомства, продвижение врага вокруг Часового Яра остается медленным.

Что важно понимать, армия РФ атакует одновременно на нескольких направлениях, чтобы растянуть украинские силы.

Но это также не дает России скопить силы в одном месте, чтобы достичь большего эффекта, — сказано в отчете Минобороны Великобритании.

Что известно о ситуации на фронте 24-25 сентября

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

24 сентября враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением шести ракет, а также 75 авиаударов, в том числе сбросил 123 КАБ.

Кроме того, армия РФ произвела почти 5000 обстрелов, из них 178 — из реактивных систем залпового огня и использовала для атак около 1700 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 20 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему противника.

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