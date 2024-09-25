Битва за Вугледар. Розвідка Британії описала ситуацію на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Битва за Вугледар. Розвідка Британії описала ситуацію на Донеччині

Міноборони Британії
ЗСУ

Згідно з даними британських розвідників, російські загарбники наблизилися до Вугледару з трьох боків і продовжать активні наступальні дії довкола міста. Окрім того, ворог активно тисне на Торецьк і Покровськ. 

Головні тези:

  • Розвідка Британії розкрила деталі ситуації навколо Вугледару.
  • Російські загарбники продовжують активні наступальні дії навколо міста, а також тиснуть на інші населені пункти у регіоні.
  • Росія поки не концентрує більшість сил в одному місці, тому їй буде важко досягти прориву.

Ситуація у Донецькій області загострюється

Міноборони Великої Британії вказує на те, що армія РФ змогла просунутися навколо Вугледару.

Станом на 25 вересня російські окупанти "з високою ймовірністю" підійшли до міста з трьох боків та ведуть бої за передмістя, які вже неодноразово намагалися захопити, починаючи з 2022 року.

Ймовірно, російські сили продовжать тиск на цю добре захищену ділянку фронту протягом наступного тижня, — озвучили прогноз британські розвідки.

Окрім того, наголошується, що іншими центрами наступальних дій російських загарбників залишаються східна частина Торецька і напрямок південніше Покровська.

За словами британського оборонного відомства, просування ворога довкола Часового Яру наразі залишається повільними.

Що важливо розуміти, армія РФ атакує одночасно на кількох напрямках, щоб розтягти українські сили.

Але це також не дає Росії скупчити сили у якомусь одному місці, щоб досягти більшого ефекту, — йдеться в звіті Міноборони Великої Британії.

Що відомо про ситуацію на фронті 24-25 вересня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення між російськими загарбниками та українськими захисниками.

24 вересня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 75 авіаударів, зокрема скинув 123 КАБ.

Окрім того, армія РФ здійснила майже 5000 обстрілів, з них 178 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1700 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожі пункти управління, 20 районів зосередження особового складу, три засоби ППО та одну артилерійську систему противника.

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