Частину команди українського гурту «МУР» мобілізували за день до концерту

Український гурт «МУР» заявив, що весь технічний склад команди був мобілізований за один день до концерту в Ужгороді, а у Закарпатському ТЦК розповіли свою версію.

Технічний склад «МУР» мобілізували за день до концерту

На сторінці команди в Instagram з’явились сториз про мобілізацію технічного складу. Через це їхню роботу виконували інші члени команди.

ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз, ― написано у сториз на сторінці «МУР». Поширити

Вистава була на межі зриву, але гурт таки вийшов на сцену. Глядачам пообіцяли, що всі концерти туру відбудуться.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП відреагували на заяву гурту. Там заявили, що затримання членів команди відбулось 17 вересня в іншому населеному пункті, а відстрочок у них не було.

Зараз п’ятеро членів гурту проходять навчання у навчальному центрі в Житомирі.

Музиканти розповіли про мобілізацію колег у соцмережах

Що відомо про гурт «МУР»

Абревіатура культурного проєкту розшифровується як Мистецький український рух.

Таку назву взяли не просто так: саме її носила організація українських письменників, які проживали у німецькій еміграції після закінчення Другої світової війни.

Гурт утворився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони створюють пісні на вірші українських письменників та документальні відео.

Перший альбом був випущений навесні 2022 року, він називається МYR vol.1. Тоді ж гурт зіграв свій перший концерт.

Другий альбом «Захалявна книжечка» вийшов восени 2023 року.