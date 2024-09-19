Частину команди українського гурту «МУР» мобілізували за день до концерту

Український гурт «МУР» заявив, що весь технічний склад команди був мобілізований за один день до концерту в Ужгороді, а у Закарпатському ТЦК розповіли свою версію.
Головні тези:
- Технічний склад гурту «МУР» був мобілізований за день до концерту.
- У Закарпатському ТЦК та СП відреагували на звинувачення гурту та надали свою версію подій щодо мобілізації технічного складу.
- П'ятеро членів команди «МУР» вже знаходяться в навчальному центрі у Житомирі та виконують свій обов'язок перед Батьківщиною.
Технічний склад «МУР» мобілізували за день до концерту
На сторінці команди в Instagram з’явились сториз про мобілізацію технічного складу. Через це їхню роботу виконували інші члени команди.
Вистава була на межі зриву, але гурт таки вийшов на сцену. Глядачам пообіцяли, що всі концерти туру відбудуться.
У Закарпатському обласному ТЦК та СП відреагували на заяву гурту. Там заявили, що затримання членів команди відбулось 17 вересня в іншому населеному пункті, а відстрочок у них не було.
Зараз п’ятеро членів гурту проходять навчання у навчальному центрі в Житомирі.
Що відомо про гурт «МУР»
Абревіатура культурного проєкту розшифровується як Мистецький український рух.
Таку назву взяли не просто так: саме її носила організація українських письменників, які проживали у німецькій еміграції після закінчення Другої світової війни.
Гурт утворився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони створюють пісні на вірші українських письменників та документальні відео.
Перший альбом був випущений навесні 2022 року, він називається МYR vol.1. Тоді ж гурт зіграв свій перший концерт.
Другий альбом «Захалявна книжечка» вийшов восени 2023 року.
Гурт став популярним після виходу альбому-мюзиклу Ти [Романтика]. У ньому розповідалось про долю поетів Розстріляного відродження.
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