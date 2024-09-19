Часть команды украинской группы "МУР" мобилизовали за день до концерта

Украинская группа "МУР" заявила, что весь технический состав команды был мобилизован за один день до концерта в Ужгороде, а в Закарпатском ТЦК рассказали свою версию.
Главные тезисы
- Технический состав группы "МУР" был мобилизован за день до концерта.
- В Закарпатском ТЦК и СП отреагировали на обвинения группы и предоставили свою версию событий насчет мобилизации технического состава.
- Пятеро членов команды "МУР" уже находятся в учебном центре в Житомире и выполняют свой долг перед Родиной.
Технический состав «МУР» мобилизовали за день до концерта
На странице команды в Instagram появились сториз о мобилизации технического состава. Поэтому их работу выполняли другие члены команды.
Спектакль был на грани срыва, но группа вышла на сцену. Зрителям пообещали, что все концерты тура пройдут в указанные даты.
В Закарпатском областном ТЦК и СП отреагировали на заявление группы. Там заявили, что задержание членов команды произошло 17 сентября в другом населенном пункте, а отсрочек у них не было.
В настоящее время пятеро членов группы проходят обучение в учебном центре в Житомире.
Что известно о группе «МУР»
Аббревиатура культурного проекта расшифровывается как “Мистецький український рух”.
Такое название взяли не просто так: именно его носила организация украинских писателей, проживавших в немецкой эмиграции после окончания Второй мировой войны.
Группа образовалась после полномасштабного вторжения России в Украину. Они создают песни на стихи украинских писателей и документальные видео.
Первый альбом был выпущен весной 2022 года, называется МYR vol.1. Тогда же группа сыграла свой первый концерт.
Второй альбом «Захалявна книжечка» вышел осенью 2023 года.
Группа стала популярной после выхода альбома-мюзикла Ты [Романтика]. В нем рассказывалось о судьбах поэтов Расстрелянного возрождения.
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