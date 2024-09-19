Часть команды украинской группы "МУР" мобилизовали за день до концерта

Украинская группа "МУР" заявила, что весь технический состав команды был мобилизован за один день до концерта в Ужгороде, а в Закарпатском ТЦК рассказали свою версию.

Технический состав «МУР» мобилизовали за день до концерта

На странице команды в Instagram появились сториз о мобилизации технического состава. Поэтому их работу выполняли другие члены команды.

ТЦК мобилизовали весь технический состав нашей команды. Перед представлением в Ужгороде сейчас, ― написано в сторизе на странице «МУР». Поделиться

Спектакль был на грани срыва, но группа вышла на сцену. Зрителям пообещали, что все концерты тура пройдут в указанные даты.

В Закарпатском областном ТЦК и СП отреагировали на заявление группы. Там заявили, что задержание членов команды произошло 17 сентября в другом населенном пункте, а отсрочек у них не было.

В настоящее время пятеро членов группы проходят обучение в учебном центре в Житомире.

Музыканты рассказали о мобилизации коллег в соцсетях

Что известно о группе «МУР»

Аббревиатура культурного проекта расшифровывается как “Мистецький український рух”.

Такое название взяли не просто так: именно его носила организация украинских писателей, проживавших в немецкой эмиграции после окончания Второй мировой войны.

Группа образовалась после полномасштабного вторжения России в Украину. Они создают песни на стихи украинских писателей и документальные видео.

Первый альбом был выпущен весной 2022 года, называется МYR vol.1. Тогда же группа сыграла свой первый концерт.

Второй альбом «Захалявна книжечка» вышел осенью 2023 года.