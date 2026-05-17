Великі судноплавні компанії знайшли безпечний маршрут попри закриту Ормузьку протоку

Великі судноплавні компанії, включаючи MSC, Maersk та CMA-CGM, знайшли часткове рішення, як обійти фактично закриту Ормузьку протоку на тлі війни США проти Ірану.

Усі великі судноплавні компанії, включаючи MSC, Maersk, CMA-CGM та Hapag-Lloyd, відкрили маршрути для вантажних перевезень з портів Червоного моря та Оманської затоки, включаючи Янбу та короля Абдалли в Саудівській Аравії та Фуджейру в ОАЕ, до таких портів, як Даммам у Саудівській Аравії, Басра в Іраку та Джабаль-Алі в ОАЕ, найбільшого транспортного вузла регіону.

Зазначається, що вантажівки можуть замінити лише частину потужностей, які забезпечуються великими контейнеровозами та вантажними суднами, які раніше використовувалися для перевезення різної продукції через Ормузьку протоку, фактично закриту для судноплавства з початку війни США й Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

Лише кілька суден могли проходити цим водним шляхом щодня порівняно з приблизно 135 щоденними проходами до війни.

Ще близько 38 суден були атаковані.

Єдиний спосіб доставити вантаж туди (в інші порти — ред.) — через сухопутний міст... але, звичайно, пропускна здатність усіх цих сухопутних мостів набагато менша, — сказав головний виконавчий директор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен у нещодавньому подкасті компанії.

Він додав, що торговельні потоки до регіону Перської затоки скоротилися на 60-80%.

Один юрист у судноплавній галузі заявив, що порти змушені надавати пріоритет товарам першої необхідності, таким як продукти харчування та медикаменти.

Підрозділ споживчих товарів індійського конгломерату Tata повідомив, що чай, сіль та бобові, що прямують на Близький Схід, тепер відправляються до таких портів, як Джидда в Саудівській Аравії та Хорфаккан в ОАЕ для їхнього подальшого сухопутного транспортування.