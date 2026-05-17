Крупные судоходные компании нашли безопасный маршрут вопреки закрытому Ормузскому проливу

Крупные судоходные компании, включая MSC, Maersk и CMA-CGM, нашли частичное решение, как обойти фактически закрытый Ормузский пролив на фоне войны США против Ирана.
Главные тезисы
- Компании MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd открыли временные маршруты из портов Красного моря и Оманского залива для обеспечения грузовых перевозок в регионе.
- Грузовики и меньшие суда заменяют крупные контейнеровозы для перевозки грузов из-за закрытого Ормузского пролива.
- Торговые потоки в регионе Персидского залива сократились на 60-80%, вызвав проблемы с поставками товаров первой необходимости.
- Порты вынуждены отдавать приоритет товарам первой необходимости, таким как продукты питания и медикаменты, из-за ограниченной проходимости сухопутных мостов.
- Грузы, направляющиеся на Ближний Восток, теперь отправляются через порты Красного моря и Оманского залива для сухопутной транспортировки.
Компании нашли временный безопасный маршрут вопреки закрытому Ормузскому проливу
Все крупные судоходные компании, включая MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, открыли маршруты для грузовых перевозок из портов Красного моря и Оманского залива, включая Янбу и короля Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейру в ОАЭ, в такие порты, как Даммам и Даммам Джабаль-Али в ОАЭ, крупнейший транспортный узел региона.
Лишь несколько судов могли проходить по этому водному пути ежедневно по сравнению с примерно 135 ежедневными проходами до войны.
Еще около 38 судов были атакованы.
Единственный способ доставить груз туда (в другие порты — ред.) через сухопутный мост... но, конечно, пропускная способность всех этих сухопутных мостов намного меньше, — сказал главный исполнительный директор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен в недавнем подкасте компании.
Он добавил, что торговые потоки в регион Персидского залива сократились на 60-80%.
Один юрист в судоходной отрасли заявил, что порты вынуждены отдавать приоритет товарам первой необходимости, таким как продукты питания и медикаменты.
Подразделение потребительских товаров индийского конгломерата Tata сообщило, что чай, соль и бобовые, направляющиеся на Ближний Восток, теперь отправляются в такие порты, как Джидда в Саудовской Аравии и Хорфаккан в ОАЭ для их дальнейшей сухопутной транспортировки.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-