Крупные судоходные компании нашли безопасный маршрут вопреки закрытому Ормузскому проливу

Крупные судоходные компании, включая MSC, Maersk и CMA-CGM, нашли частичное решение, как обойти фактически закрытый Ормузский пролив на фоне войны США против Ирана.

Компании нашли временный безопасный маршрут вопреки закрытому Ормузскому проливу

Все крупные судоходные компании, включая MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, открыли маршруты для грузовых перевозок из портов Красного моря и Оманского залива, включая Янбу и короля Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейру в ОАЭ, в такие порты, как Даммам и Даммам Джабаль-Али в ОАЭ, крупнейший транспортный узел региона.

Отмечается, что грузовики могут заменить лишь часть мощностей, которые снабжаются крупными контейнеровозами и грузовыми судами, которые ранее использовались для перевозки различной продукции через Ормузский пролив, фактически закрытый для судоходства с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Лишь несколько судов могли проходить по этому водному пути ежедневно по сравнению с примерно 135 ежедневными проходами до войны.

Еще около 38 судов были атакованы.

Единственный способ доставить груз туда (в другие порты — ред.) через сухопутный мост... но, конечно, пропускная способность всех этих сухопутных мостов намного меньше, — сказал главный исполнительный директор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен в недавнем подкасте компании.

Он добавил, что торговые потоки в регион Персидского залива сократились на 60-80%.

Один юрист в судоходной отрасли заявил, что порты вынуждены отдавать приоритет товарам первой необходимости, таким как продукты питания и медикаменты.

Подразделение потребительских товаров индийского конгломерата Tata сообщило, что чай, соль и бобовые, направляющиеся на Ближний Восток, теперь отправляются в такие порты, как Джидда в Саудовской Аравии и Хорфаккан в ОАЭ для их дальнейшей сухопутной транспортировки.