Крупные судоходные компании нашли безопасный маршрут вопреки закрытому Ормузскому проливу

Источник:  The Financial Times

Крупные судоходные компании, включая MSC, Maersk и CMA-CGM, нашли частичное решение, как обойти фактически закрытый Ормузский пролив на фоне войны США против Ирана.

Главные тезисы

  • Компании MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd открыли временные маршруты из портов Красного моря и Оманского залива для обеспечения грузовых перевозок в регионе.
  • Грузовики и меньшие суда заменяют крупные контейнеровозы для перевозки грузов из-за закрытого Ормузского пролива.
  • Торговые потоки в регионе Персидского залива сократились на 60-80%, вызвав проблемы с поставками товаров первой необходимости.
  • Порты вынуждены отдавать приоритет товарам первой необходимости, таким как продукты питания и медикаменты, из-за ограниченной проходимости сухопутных мостов.
  • Грузы, направляющиеся на Ближний Восток, теперь отправляются через порты Красного моря и Оманского залива для сухопутной транспортировки.

Все крупные судоходные компании, включая MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, открыли маршруты для грузовых перевозок из портов Красного моря и Оманского залива, включая Янбу и короля Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейру в ОАЭ, в такие порты, как Даммам и Даммам Джабаль-Али в ОАЭ, крупнейший транспортный узел региона.

Отмечается, что грузовики могут заменить лишь часть мощностей, которые снабжаются крупными контейнеровозами и грузовыми судами, которые ранее использовались для перевозки различной продукции через Ормузский пролив, фактически закрытый для судоходства с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Лишь несколько судов могли проходить по этому водному пути ежедневно по сравнению с примерно 135 ежедневными проходами до войны.

Еще около 38 судов были атакованы.

Единственный способ доставить груз туда (в другие порты — ред.) через сухопутный мост... но, конечно, пропускная способность всех этих сухопутных мостов намного меньше, — сказал главный исполнительный директор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен в недавнем подкасте компании.

Он добавил, что торговые потоки в регион Персидского залива сократились на 60-80%.

Один юрист в судоходной отрасли заявил, что порты вынуждены отдавать приоритет товарам первой необходимости, таким как продукты питания и медикаменты.

Подразделение потребительских товаров индийского конгломерата Tata сообщило, что чай, соль и бобовые, направляющиеся на Ближний Восток, теперь отправляются в такие порты, как Джидда в Саудовской Аравии и Хорфаккан в ОАЭ для их дальнейшей сухопутной транспортировки.

Лондонский судовой брокер рассказал, что зернотрейдеры также перенаправляют грузы через порты Красного моря и Оманского залива, прежде чем перевозить их дальше грузовиками и меньшими судами.

