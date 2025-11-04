"Це абсолютно абсурдно". People назвав найсексуальнішого чоловіка

Журнал People дійшов висновку, що саме 37-річний британський актор Джонатан Бейлі є найсексуальнішим чоловіком 2025 року. Людям з різних куточках світу він відомий своїми яскравими ролями в серіалах "Бріджертони" та "Подорожні".

Джонатан Бейлі отримав новий титул

Кожного року People обирає чоловіка, який зумів вразити багатьох людей своєю харизмою та сексуальністю.

Сам Джонатан Бейлі не приховує, що вражений вибором видання й навіть не очікував на такий результат.

Це велика честь. Я неймовірно потішений. І водночас це абсолютно абсурдно, — вважає актор. Поширити

За словами Бейлі, він досі не може усвідомити масштаби своєї популярності у світі.

Хвиля успіху накрила Джонатана після виходу на Netflix серіалу "Бріджертони”, де він зіграв лорда Ентоні.

Саме після цього актор здобув номінацію на "Еммі" за "Подорожніх", знявся у мюзиклі "Чародійка" поруч із Аріаною Ґранде, а також у блокбастері "Світ Юрського періоду: Відродження".

Що важливо розуміти, Бейлі є відкритим геєм. На цьому тлі він звернув увагу на свою благодійну ініціативу "The Shameless Fund", що підтримує ЛГБТК+ організації.

Актор також розповів журналістам, що дуже мріє про щасливе батьківство.