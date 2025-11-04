"Это абсолютно абсурдно". People назвал самого сексуального мужчину
"Это абсолютно абсурдно". People назвал самого сексуального мужчину

Джонатан Бейли получил новый титул
Читати українською
Источник:  People

Журнал People пришел к выводу, что именно 37-летний британский актер Джонатан Бэйли является самым сексуальным мужчиной в 2025 году. Людям из разных уголков мира он известен своими яркими ролями в сериалах "Бриджертоны" и "Путники".

Главные тезисы

  • Джонатан Бэйли является отрытым геем.
  • Он не понимает, почему именно его назвали самым сексуальным мужчиной года.

Джонатан Бейли получил новый титул

Каждый год People выбирает мужчину, который смог поразить многих людей своей харизмой и сексуальностью.

Сам Джонатан Бейли не скрывает, что поражен выбором издания и даже не ожидал такого результата.

Это большая честь. Я невероятно польщен. И в то же время это абсолютно абсурдно, — считает актер.

По словам Бейли, он до сих пор не может понять масштабы своей популярности в мире.

Волна успеха накрыла Джонатана после выхода на Netflix сериала "Бриджертоны", где он сыграл лорда Энтони.

Именно после этого актер получил номинацию на "Эмми" за "Путников", снялся в мюзикле "Чародейка" рядом с Арианой Гранде, а также в блокбастере "Мир Юрского периода: Возрождение".

Что важно понимать, Бейли является открытым геем. На этом фоне он обратил внимание на свою благотворительную инициативу The Shameless Fund, поддерживающую ЛГБТК+ организации.

Актер также рассказал журналистам, что очень мечтает о счастливом отцовстве.

