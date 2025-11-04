"Это абсолютно абсурдно". People назвал самого сексуального мужчину

Журнал People пришел к выводу, что именно 37-летний британский актер Джонатан Бэйли является самым сексуальным мужчиной в 2025 году. Людям из разных уголков мира он известен своими яркими ролями в сериалах "Бриджертоны" и "Путники".
Главные тезисы
- Джонатан Бэйли является отрытым геем.
- Он не понимает, почему именно его назвали самым сексуальным мужчиной года.
Джонатан Бейли получил новый титул
Каждый год People выбирает мужчину, который смог поразить многих людей своей харизмой и сексуальностью.
Сам Джонатан Бейли не скрывает, что поражен выбором издания и даже не ожидал такого результата.
По словам Бейли, он до сих пор не может понять масштабы своей популярности в мире.
Волна успеха накрыла Джонатана после выхода на Netflix сериала "Бриджертоны", где он сыграл лорда Энтони.
Именно после этого актер получил номинацию на "Эмми" за "Путников", снялся в мюзикле "Чародейка" рядом с Арианой Гранде, а также в блокбастере "Мир Юрского периода: Возрождение".
Что важно понимать, Бейли является открытым геем. На этом фоне он обратил внимание на свою благотворительную инициативу The Shameless Fund, поддерживающую ЛГБТК+ организации.
Актер также рассказал журналистам, что очень мечтает о счастливом отцовстве.
