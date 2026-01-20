"Це був ляпас". Син Бекхемів шокував відвертими зізнаннями про свою родину

Користувачів мережі приголомшили заяви старшого сина Девіда та Вікторії Бекхемів — 26-річного Брукліна Бекхема. Він врешті-решт вирішив розповісти про конфлікт у зірковій родині.
Головні тези:
- Бруклін стверджує, що не збирається терпіти втручання в особисте життя.
- Він також готовий захищати свою дружину та її спокій.
Син Бекхемів наважився розповісти правду
Хлопець публічно звинуватив своїх батьків у багаторічному контролі.
Він також додав, що не збирається з ними миритися після всього, що сталося.
Бруклін зізнався, що ситуація в їхній родині різко погіршилася через його стосунки з дружиною — акторкою та моделлю Ніколою Пельтц.
Ба більше, як виявилося, Вікторія Бекхем зірвала перший танець свого сина з дружиною, який був запланований за кілька тижнів до цього під романтичну пісню про кохання.
За словами хлопця, під час їхньої поїздки з коханою до Лондона — їх просто ігнорували.
А Девід Бекхем погодився зустрітися з власним сином винятково без Ніколи.
