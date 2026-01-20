"Це був ляпас". Син Бекхемів шокував відвертими зізнаннями про свою родину

Користувачів мережі приголомшили заяви старшого сина Девіда та Вікторії Бекхемів — 26-річного Брукліна Бекхема. Він врешті-решт вирішив розповісти про конфлікт у зірковій родині.

Син Бекхемів наважився розповісти правду

Хлопець публічно звинуватив своїх батьків у багаторічному контролі.

Він також додав, що не збирається з ними миритися після всього, що сталося.

Бруклін зізнався, що ситуація в їхній родині різко погіршилася через його стосунки з дружиною — акторкою та моделлю Ніколою Пельтц.

Моя мама в останній момент відмовилася шити (весільну — ред.) сукню для Ніколи, попри те, як вона раділа, що зможе одягти її дизайн, змусивши її терміново шукати нову сукню. За кілька тижнів до нашого великого дня мої батьки неодноразово тиснули на мене і намагалися підкупити, щоб я підписав відмову від прав на своє ім'я, що вплинуло б на мене, мою дружину і наших майбутніх дітей, — розповів хлопець. Поширити

Ба більше, як виявилося, Вікторія Бекхем зірвала перший танець свого сина з дружиною, який був запланований за кілька тижнів до цього під романтичну пісню про кохання.

Перед 500 гостями весілля Марк Ентоні покликав мене на сцену, де за розкладом мав відбутися мій романтичний танець з дружиною, але замість цього на мене чекала моя мама, щоб потанцювати зі мною. Вона танцювала зі мною дуже недоречно перед усіма. Я ніколи в житті не відчував себе так незручно і принижено, — згадав Бруклін. Поширити

За словами хлопця, під час їхньої поїздки з коханою до Лондона — їх просто ігнорували.

А Девід Бекхем погодився зустрітися з власним сином винятково без Ніколи.