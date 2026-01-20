"Это была пощечина". Сын Бекхэмов шокировал откровенными признаниями о своей семье
"Это была пощечина". Сын Бекхэмов шокировал откровенными признаниями о своей семье

Сын Бекхэмов решился рассказать правду
Источник:  online.ua

Пользователей сети ошеломили заявления старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэмов — 26-летнего Бруклина Бекхэма. Он, наконец, решил рассказать о конфликте в звездной семье.

Главные тезисы

  • Бруклин утверждает, что не собирается терпеть вмешательство в личную жизнь.
  • Он также готов защищать свою жену и ее покой.

Сын Бекхэмов решился рассказать правду

Парень публично обвинил своих родителей в многолетнем контроле.

Он также добавил, что не собирается с ними мириться после всего случившегося.

Бруклин признался, что ситуация в их семье резко ухудшилась из-за его отношений с женой — актрисой и моделью Николой Пельтц.

Моя мама в последний момент отказалась шить (свадебное — ред.) платье для Николы, несмотря на то, как она радовалась, что сможет одеть ее дизайн, заставив ее срочно искать новое платье. За несколько недель до нашего великого дня мои родители неоднократно давили меня и пытались подкупить, чтобы я подписал отказ от прав на свое имя, что повлияло бы на меня, мою жену и наших будущих детей, — рассказал парень.

Более того, как оказалось, Виктория Бекхэм сорвала первый танец своего сына с женой, который был запланирован за несколько недель до этого под романтическую песню о любви.

Перед 500 гостями свадьбы Марк Энтони позвал меня на сцену, где по расписанию предстоял мой романтический танец с женой, но вместо этого меня ждала моя мама, чтобы потанцевать со мной. Она танцевала со мной очень некстати перед всеми. Я никогда в жизни не чувствовал себя так неудобно и унижено, — вспомнил Бруклин.

По словам парня, во время их поездки с любимой в Лондон — их просто игнорировали.

А Дэвид Бекхэм согласился встретиться с собственным сыном только без Николы.

Это была пощечина. Позже, когда моя семья уехала в Лос-Анджелес, они вообще отказались встретиться со мной... — рассказал Бруклин.

