"Это была пощечина". Сын Бекхэмов шокировал откровенными признаниями о своей семье

Пользователей сети ошеломили заявления старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэмов — 26-летнего Бруклина Бекхэма. Он, наконец, решил рассказать о конфликте в звездной семье.
Главные тезисы
- Бруклин утверждает, что не собирается терпеть вмешательство в личную жизнь.
- Он также готов защищать свою жену и ее покой.
Сын Бекхэмов решился рассказать правду
Парень публично обвинил своих родителей в многолетнем контроле.
Он также добавил, что не собирается с ними мириться после всего случившегося.
Бруклин признался, что ситуация в их семье резко ухудшилась из-за его отношений с женой — актрисой и моделью Николой Пельтц.
Более того, как оказалось, Виктория Бекхэм сорвала первый танец своего сына с женой, который был запланирован за несколько недель до этого под романтическую песню о любви.
По словам парня, во время их поездки с любимой в Лондон — их просто игнорировали.
А Дэвид Бекхэм согласился встретиться с собственным сыном только без Николы.
