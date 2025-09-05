"Це катастрофа". Флорида хоче скасувати всі обовʼязкові щеплення

Американський штат Флорида має намір скасувати всі вимоги щодо вакцинації, зокрема для відвідування шкіл. З заявою з цього приводу виступили головний хірург Флориди Джозеф А. Ладапо та губернатор-республіканець Рон Десантіс.
Головні тези:
- Експерти попереджають про катастрофічні наслідки такого рішення.
- Скасування обов'язкових щеплень може призвести до розповсюдження інфекційних захворювань в штаті.
Що відбувається у Флориді та які наслідки
На переконання Ладапо, примус до щеплення "є неправильним і просочений зневагою та рабством".
На цьому тлі Десантіс підтримав позицію Ладапо, однак він також попердив, що скасування окремих вимог до вакцинації "потребуватиме змін від законодавців".
Що важливо розуміти, у разі ухвалення рішення, Флорида стане першим штатом у США, що повністю відмовиться від практики, що допомагає контролювати поширення інфекційних захворювань.
Цей підхід підтримує команда президента США Дональда Трампа та міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший. До словами, останній славиться своїми антивакцинаторськими заявами.
З заявою з цього приводу виступив професор громадського здоров’я Колумбійського університету Джеймс Колгроув.
