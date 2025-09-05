"Це катастрофа". Флорида хоче скасувати всі обовʼязкові щеплення
Що відбувається у Флориді та які наслідки
Джерело:  The Washington Post

Американський штат Флорида має намір скасувати всі вимоги щодо вакцинації, зокрема для відвідування шкіл. З заявою з цього приводу виступили головний хірург Флориди Джозеф А. Ладапо та губернатор-республіканець Рон Десантіс.

Головні тези:

  • Експерти попереджають про катастрофічні наслідки такого рішення.
  • Скасування обов'язкових щеплень може призвести до розповсюдження інфекційних захворювань в штаті.

На переконання Ладапо, примус до щеплення "є неправильним і просочений зневагою та рабством".

Хто я такий, як людина, щоб говорити вам, що ви повинні вводити у своє тіло? — заявив головний хірург Флориди.

На цьому тлі Десантіс підтримав позицію Ладапо, однак він також попердив, що скасування окремих вимог до вакцинації "потребуватиме змін від законодавців".

Що важливо розуміти, у разі ухвалення рішення, Флорида стане першим штатом у США, що повністю відмовиться від практики, що допомагає контролювати поширення інфекційних захворювань.

Цей підхід підтримує команда президента США Дональда Трампа та міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший. До словами, останній славиться своїми антивакцинаторськими заявами.

З заявою з цього приводу виступив професор громадського здоров’я Колумбійського університету Джеймс Колгроув.

Це дуже тривожний розвиток подій. Це, ймовірно, буде катастрофічно. Будь-хто, хто знає щось про громадське здоров’я, бачить, що це катастрофа, — наголосив він.

