Новий штам коронавірусу Stratus вже циркулює у 7 областях України

Випадки захворювання на коронавірус нового штаму Stratus (XFG) підтверджені в семи областях та місті Києві. Лікарі нагадують, що ефективним методом профілактики захворюваності залишається вакцинація.

Stratus вже підтвердили у 7 областях України

Про це повідомив Центр громадського здоров'я.

Станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків XFG: у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві. Поширити

За словами в.о. генерального директора ЦГЗ Олексія Даниленка, на сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), якого на території України наразі не виявлено.

За наявними даними, він демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості.

У ЦГЗ наголошують, що ситуація з захворюваністю на COVID-19 є повністю контрольованою та такою, що не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему.

Разом із тим, як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на COVID-19 в літній період. Так, за даними системи рутинного епіднагляду, на минулому тижні було зафіксовано 684 випадки COVID-19 проти 494 випадків на попередньому. Найефективнішим захистом від COVID-19 залишається вакцинація. Більшості людей достатньо зробити всього одне щеплення на рік за спрощеною схемою вакцинації згідно з оновленими рекомендаціями НТГЕІ, затвердженими наказом МОЗ №1380 від 5 серпня 2024 року. Поширити

Медики також звертають увагу, що більша кількість доз — ревакцинація через 6–12 місяців — передбачена для людей із ризиком тяжкого перебігу COVID-19, а саме: дорослих і дітей з ослабленим імунітетом чи хронічними захворюваннями; вагітних; людей старше 60 років; представників професійної групи ризику (вчителі, військові, лікарі тощо).