Новий штам коронавірусу Stratus вже циркулює у 7 областях України

Випадки захворювання на коронавірус нового штаму Stratus (XFG) підтверджені в семи областях та місті Києві. Лікарі нагадують, що ефективним методом профілактики захворюваності залишається вакцинація.
Головні тези:
- Штам коронавірусу Stratus (XFG) підтверджений у семи регіонах України з невеликою кількістю випадків. Наразі демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжкого перебігу захворювання.
- Захворюваність на COVID-19, викликана новим штамом Stratus, є повністю контрольованою в Україні і не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему.
- Вакцинація залишається найефективнішим захистом від COVID-19. Зроблення одного щеплення на рік за спрощеною схемою рекомендується для більшості людей.
Stratus вже підтвердили у 7 областях України
Про це повідомив Центр громадського здоров'я.
За словами в.о. генерального директора ЦГЗ Олексія Даниленка, на сьогодні Stratus є одним із двох домінуючих у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), якого на території України наразі не виявлено.
За наявними даними, він демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості.
У ЦГЗ наголошують, що ситуація з захворюваністю на COVID-19 є повністю контрольованою та такою, що не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему.
Медики також звертають увагу, що більша кількість доз — ревакцинація через 6–12 місяців — передбачена для людей із ризиком тяжкого перебігу COVID-19, а саме: дорослих і дітей з ослабленим імунітетом чи хронічними захворюваннями; вагітних; людей старше 60 років; представників професійної групи ризику (вчителі, військові, лікарі тощо).
Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною, а вакцини наявні у достатній кількості в Україні. Щоб зробити щеплення проти COVID-19, зверніться до сімейного лікаря.
