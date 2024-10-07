Актор Аль Пачино ледь не помер під час захворювання на COVID-19

За словами 84-річного культового голлівудського актора Аль Пачино, він ледь не помер внаслідок інфікування COVID-19 у 2020 році.

Як Аль Пачино переніс коронавірус

Актор зазначив, що після того як він захворів, він почував себе дуже погано, а одного разу його пульс на кілька хвилин зник.

Це було так: ти тут і тебе нема. Я подумав: "Ого, у тебе навіть нема твоїх спогадів. У тебе нічого нема. Дивна каша в голові", — пригадує Аль Пачино. Поширити

Він також розповів, що серед інших симптомів в нього була лихоманка, а також зневоднення, що призвело до раптової втрати свідомості.

Аль Пачино

Шестеро лікарів швидкої допомоги змогли надати ефективну допомогу актору.

Всі були навколо мене, і вони казали: "Він повернувся. Він тут". Я думав, що помер, всі думали, що я помер, — розповідає актор. Поширити

За його словами, він не бачив ніякого світла в кінці тунелю або якихось подібних речей.

Що відомо про стрімке поширення нового штаму COVID-19

Вперше зареєстрований у червні цього року штам коронавірусної інфекції Covid XEC вже помічений у США, Великій Британії, Данії та низці країн ЄС.

Епідеміологи висловлюють занепокоєння, що вже найближчої зими саме цей штам може стати домінуючим.

Науковці ще у серпні спрогнозували, що XEC стане більш поширеним протягом кількох найближчих місяців чи тижнів.

Випадки інфікування ним зареєстровані у США та ще 24 країнах. Загалом зафіксовано 29 випадків зараження.

Найбільш високий рівень поширення зафіксований у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC.

Загалом у світі виявили вже більше тисячі випадків інфікування XEC.Аналітик даних Covid Майк Хані підкреслює, що XEC є підваріантом штаму Omicron. Його вперше виявили влітку цього року у Берліні, а тепер він швидко поширюється Європою, Північною Америкою та Азією.