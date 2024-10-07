Актор Аль Пачино ледь не помер під час захворювання на COVID-19

За словами 84-річного культового голлівудського актора Аль Пачино, він ледь не помер внаслідок інфікування COVID-19 у 2020 році.
Головні тези:
- Актор Аль Пачино ледь не помер внаслідок важкого перебігу коронавірусу, розповівши про раптову втрату свідомості та інші симптоми.
- Штам коронавірусу Covid XEC став предметом загального занепокоєння епідеміологів через його швидке поширення та можливе становлення домінуючим у майбутньому.
- Наразі XEC виявлений у США, Великій Британії, Данії та інших країнах, і кількість заражень продовжує зростати.
- Аналізи показують, що Чехія має найвищий рівень поширення XEC, а загалом світові спостерігається більше тисяч випадків інфікування цим штамом.
- Наявність XEC стає справжнім викликом для світової громадськості та вимагає прийняття невідкладних заходів для контролю поширення нового варіанту коронавірусу.
Як Аль Пачино переніс коронавірус
Актор зазначив, що після того як він захворів, він почував себе дуже погано, а одного разу його пульс на кілька хвилин зник.
Він також розповів, що серед інших симптомів в нього була лихоманка, а також зневоднення, що призвело до раптової втрати свідомості.
Шестеро лікарів швидкої допомоги змогли надати ефективну допомогу актору.
За його словами, він не бачив ніякого світла в кінці тунелю або якихось подібних речей.
Що відомо про стрімке поширення нового штаму COVID-19
Вперше зареєстрований у червні цього року штам коронавірусної інфекції Covid XEC вже помічений у США, Великій Британії, Данії та низці країн ЄС.
Епідеміологи висловлюють занепокоєння, що вже найближчої зими саме цей штам може стати домінуючим.
Науковці ще у серпні спрогнозували, що XEC стане більш поширеним протягом кількох найближчих місяців чи тижнів.
Випадки інфікування ним зареєстровані у США та ще 24 країнах. Загалом зафіксовано 29 випадків зараження.
Найбільш високий рівень поширення зафіксований у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC.
Загалом у світі виявили вже більше тисячі випадків інфікування XEC.Аналітик даних Covid Майк Хані підкреслює, що XEC є підваріантом штаму Omicron. Його вперше виявили влітку цього року у Берліні, а тепер він швидко поширюється Європою, Північною Америкою та Азією.
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