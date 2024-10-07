Актер Аль Пачино чуть не умер во время заболевания COVID-19

По словам 84-летнего культового голливудского актера Аль Пачино, он едва не умер в результате инфицирования COVID-19 в 2020 году.
Главные тезисы
- Актер Аль Пачино поделился опытом своей борьбы с COVID-19, описав внезапную потерю сознания и другие симптомы.
- Штамм коронавируса Covid XEC вызывает обеспокоенность у эпидемиологов из-за быстрого распространения и возможности стать доминирующим в будущем.
- Наличие штамма XEC в стране становится настоящим вызовом, требуя принятия неотложных мер по его контролю и распространению.
- Ученые прогнозируют, что штамм XEC может стать доминирующим в ближайшую зиму, учитывая его быстрое распространение в различных странах.
- Аналитики подчеркивают, что штамм XEC является подвидом штамма Omicron и уже был обнаружен в нескольких странах Европы, Америки и Азии.
Как Аль Пачино перенес коронавирус
Актер отметил, что после того, как он заболел, он чувствовал себя очень плохо, а однажды его пульс на несколько минут исчез.
Он также рассказал, что среди других симптомов у него была лихорадка, а также обезвоживание, что привело к внезапной потере сознания.
Шесть врачей скорой помощи смогли оказать эффективную помощь актеру.
По его словам, он не видел никакого света в конце тоннеля или каких-либо подобных вещей.
Что известно о стремительном распространении нового штамма COVID-19
Впервые зарегистрированный в июне этого года штамм коронавирусной инфекции Covid XEC уже замечен в США, Великобритании, Дании и ряде стран ЕС.
Эпидемиологи выражают обеспокоенность, что уже в ближайшую зиму именно этот штамм может стать доминирующим.
Ученые еще в августе спрогнозировали, что XEC станет более распространенным в течение нескольких ближайших месяцев или недель.
Случаи инфицирования зарегистрированы в США и еще 24 странах. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заражения.
Наиболее высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC.
Всего в мире обнаружили уже более тысячи случаев инфицирования XEC. Аналитик данных Covid Майк Хани подчеркивает, что XEC является подвариантом штамма Omicron. Его впервые обнаружили летом в Берлине, а теперь он быстро распространяется по Европе, Северной Америке и Азии.
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