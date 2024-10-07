Почти умер. Аль Пачино откровенно рассказал о тяжело перенесенном коронавирусе
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Почти умер. Аль Пачино откровенно рассказал о тяжело перенесенном коронавирусе

Аль Пачино
Читати українською
Источник:  The Guardian

По словам 84-летнего культового голливудского актера Аль Пачино, он едва не умер в результате инфицирования COVID-19 в 2020 году.

Главные тезисы

  • Актер Аль Пачино поделился опытом своей борьбы с COVID-19, описав внезапную потерю сознания и другие симптомы.
  • Штамм коронавируса Covid XEC вызывает обеспокоенность у эпидемиологов из-за быстрого распространения и возможности стать доминирующим в будущем.
  • Наличие штамма XEC в стране становится настоящим вызовом, требуя принятия неотложных мер по его контролю и распространению.
  • Ученые прогнозируют, что штамм XEC может стать доминирующим в ближайшую зиму, учитывая его быстрое распространение в различных странах.
  • Аналитики подчеркивают, что штамм XEC является подвидом штамма Omicron и уже был обнаружен в нескольких странах Европы, Америки и Азии.

Как Аль Пачино перенес коронавирус

Актер отметил, что после того, как он заболел, он чувствовал себя очень плохо, а однажды его пульс на несколько минут исчез.

Это было так: ты здесь и тебя нет. Я подумал: "Ого, у тебя даже нет твоих воспоминаний. У тебя ничего нет. Странная каша в голове", — вспоминает Аль Пачино.

Он также рассказал, что среди других симптомов у него была лихорадка, а также обезвоживание, что привело к внезапной потере сознания.

Актер Аль Пачино чуть не умер во время заболевания COVID-19
Аль Пачино

Шесть врачей скорой помощи смогли оказать эффективную помощь актеру.

Все были вокруг меня, и они говорили: "Он вернулся. Он здесь". Я думал, что умер, все думали, что я умер, — рассказывает актер.

По его словам, он не видел никакого света в конце тоннеля или каких-либо подобных вещей.

Что известно о стремительном распространении нового штамма COVID-19

Впервые зарегистрированный в июне этого года штамм коронавирусной инфекции Covid XEC уже замечен в США, Великобритании, Дании и ряде стран ЕС.

Эпидемиологи выражают обеспокоенность, что уже в ближайшую зиму именно этот штамм может стать доминирующим.

Ученые еще в августе спрогнозировали, что XEC станет более распространенным в течение нескольких ближайших месяцев или недель.

Случаи инфицирования зарегистрированы в США и еще 24 странах. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заражения.

Наиболее высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC.

Всего в мире обнаружили уже более тысячи случаев инфицирования XEC. Аналитик данных Covid Майк Хани подчеркивает, что XEC является подвариантом штамма Omicron. Его впервые обнаружили летом в Берлине, а теперь он быстро распространяется по Европе, Северной Америке и Азии.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые установили точные обстоятельства начала распространения COVID-19
Рынок в городе Ухань
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Врачи определили неэффективные препараты в лечении COVID-19
Лечение COVID-19
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Опасный вариант COVID быстро распространяется в странах ЕС
COVID-19

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?