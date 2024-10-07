Актер Аль Пачино чуть не умер во время заболевания COVID-19

По словам 84-летнего культового голливудского актера Аль Пачино, он едва не умер в результате инфицирования COVID-19 в 2020 году.

Как Аль Пачино перенес коронавирус

Актер отметил, что после того, как он заболел, он чувствовал себя очень плохо, а однажды его пульс на несколько минут исчез.

Это было так: ты здесь и тебя нет. Я подумал: "Ого, у тебя даже нет твоих воспоминаний. У тебя ничего нет. Странная каша в голове", — вспоминает Аль Пачино. Поделиться

Он также рассказал, что среди других симптомов у него была лихорадка, а также обезвоживание, что привело к внезапной потере сознания.

Аль Пачино

Шесть врачей скорой помощи смогли оказать эффективную помощь актеру.

Все были вокруг меня, и они говорили: "Он вернулся. Он здесь". Я думал, что умер, все думали, что я умер, — рассказывает актер. Поделиться

По его словам, он не видел никакого света в конце тоннеля или каких-либо подобных вещей.

Что известно о стремительном распространении нового штамма COVID-19

Впервые зарегистрированный в июне этого года штамм коронавирусной инфекции Covid XEC уже замечен в США, Великобритании, Дании и ряде стран ЕС.

Эпидемиологи выражают обеспокоенность, что уже в ближайшую зиму именно этот штамм может стать доминирующим.

Ученые еще в августе спрогнозировали, что XEC станет более распространенным в течение нескольких ближайших месяцев или недель.

Случаи инфицирования зарегистрированы в США и еще 24 странах. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заражения.

Наиболее высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC.

Всего в мире обнаружили уже более тысячи случаев инфицирования XEC. Аналитик данных Covid Майк Хани подчеркивает, что XEC является подвариантом штамма Omicron. Его впервые обнаружили летом в Берлине, а теперь он быстро распространяется по Европе, Северной Америке и Азии.