Новый штамм коронавируса Stratus уже циркулирует в 7 областях Украины

Stratus уже подтвердили в 7 областях Украины

Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

На 16 июля в Украине было подтверждено 38 случаев XFG: в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях и Киеве. Поделиться

По словам и. генерального директора ЦОС Алексея Даниленко, на сегодняшний день Stratus является одним из двух доминирующих в мире, рядом с NB.1.8.1 (Nimbus), который на территории Украины пока не обнаружен.

По имеющимся данным, он демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев клиническая картина ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости.

В ЦОС подчеркивают, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью контролируема и не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему.

Вместе с тем, как и в прошлом году, отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19 в летний период. Так, по данным системы рутинного эпиднадзора, на прошлой неделе было зафиксировано 684 случая COVID-19 против 494 случаев на предыдущей. Наиболее эффективной защитой от COVID-19 остается вакцинация. Большинству людей достаточно сделать всего одну прививку в год по упрощенной схеме вакцинации согласно обновленным рекомендациям НТГЭИ, утвержденным приказом Минздрава №1380 от 5 августа 2024 года. Поделиться

Медики также обращают внимание, что большее количество доз — ревакцинация через 6–12 месяцев — предусмотрено для людей с риском тяжелого течения COVID-19, а именно: взрослых и детей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями; беременных; людей старше 60 лет; представителей профессиональной группы риска (учителя, военные, врачи и т.п.).