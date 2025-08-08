Новый штамм коронавируса Stratus уже циркулирует в 7 областях Украины

Случаи заболевания коронавирусом нового штамма Stratus (XFG) подтверждены в семи областях и городе Киеве. Врачи напоминают, что эффективным методом профилактики заболеваемости остается вакцинация.
Главные тезисы
- Новый штамм коронавируса Stratus (XFG) циркулирует в 7 областях Украины, с небольшим количеством случаев заболевания.
- Штамм Stratus демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к тяжелому течению заболевания.
Stratus уже подтвердили в 7 областях Украины
Об этом сообщил Центр общественного здоровья.
По словам и. генерального директора ЦОС Алексея Даниленко, на сегодняшний день Stratus является одним из двух доминирующих в мире, рядом с NB.1.8.1 (Nimbus), который на территории Украины пока не обнаружен.
По имеющимся данным, он демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев клиническая картина ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости.
В ЦОС подчеркивают, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью контролируема и не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему.
Медики также обращают внимание, что большее количество доз — ревакцинация через 6–12 месяцев — предусмотрено для людей с риском тяжелого течения COVID-19, а именно: взрослых и детей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями; беременных; людей старше 60 лет; представителей профессиональной группы риска (учителя, военные, врачи и т.п.).
Вакцинация против COVID-19 безвозмездна, а вакцины имеются в достаточном количестве в Украине. Для прививки против COVID-19 обратитесь к семейному врачу.
