"Это катастрофа". Флорида хочет отменить все обязательные прививки
Категория
Мир
Дата публикации

"Это катастрофа". Флорида хочет отменить все обязательные прививки

Что происходит во Флориде и какие последствия
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Американский штат Флорида намерен отменить все требования по вакцинации, в частности для посещения школ. С заявлением на этот счет выступили главный хирург Флориды Джозеф А. Ладапо и губернатор-республиканец Рон Десантис.

Главные тезисы

  • Эксперты предупреждают о катастрофических последствиях такого решения.
  • Отмена обязательных прививок может привести к распространению инфекционных заболеваний в штате.

Что происходит во Флориде и какие последствия

По убеждению Ладапо, принуждение к прививке "неправильно и пропитано пренебрежением и рабством".

Кто я такой, как человек, чтобы говорить вам, что вы должны вводить в свое тело? — заявил главный хирург Флориды.

На этом фоне Десантис поддержал позицию Ладапо, однако он также предупредил, что отмена отдельных требований к вакцинации "потребует изменений от законодателей".

Что важно понимать, в случае принятия решения, Флорида станет первым штатом в США, что полностью откажется от практики, помогающей контролировать распространение инфекционных заболеваний.

Этот подход поддерживает команда президента США Дональда Трампа и министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший. К слову, последний славится своими антивакцинаторскими заявлениями.

С заявлением на этот счет выступил профессор общественного здоровья Колумбийского университета Джеймс Колгроув.

Это очень тревожное развитие событий. Это, вероятно, будет катастрофическим. Любой, кто знает что-либо об общественном здоровье, видит, что это катастрофа, — подчеркнул он.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вспышку гепатита А признали чрезвычайной ситуацией в Винницкой области. Началась вакцинация
Министерство здравоохранения Украины
Вакцинация
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько жизней во всем мире спасла вакцинация ― ответ медиков
Вакцинация
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Новый штамм коронавируса Stratus уже циркулирует в 7 областях Украины
Stratus

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?