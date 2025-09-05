"Это катастрофа". Флорида хочет отменить все обязательные прививки

Американский штат Флорида намерен отменить все требования по вакцинации, в частности для посещения школ. С заявлением на этот счет выступили главный хирург Флориды Джозеф А. Ладапо и губернатор-республиканец Рон Десантис.

Что происходит во Флориде и какие последствия

По убеждению Ладапо, принуждение к прививке "неправильно и пропитано пренебрежением и рабством".

Кто я такой, как человек, чтобы говорить вам, что вы должны вводить в свое тело? — заявил главный хирург Флориды. Поделиться

На этом фоне Десантис поддержал позицию Ладапо, однако он также предупредил, что отмена отдельных требований к вакцинации "потребует изменений от законодателей".

Что важно понимать, в случае принятия решения, Флорида станет первым штатом в США, что полностью откажется от практики, помогающей контролировать распространение инфекционных заболеваний.

Этот подход поддерживает команда президента США Дональда Трампа и министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший. К слову, последний славится своими антивакцинаторскими заявлениями.

С заявлением на этот счет выступил профессор общественного здоровья Колумбийского университета Джеймс Колгроув.