"Це лякає". ChatGPT назвав вбивцею невинну людину

Норвежець Арве Ялмар Холмен б'є на сполох через вигадки чат-бота ChatGPT від OpenAI. Як виявилося, віртуальний помічник знає багато фактів з його біографії, однак викривлює їх, а також розповідає те, чого ніколи не було.

ChatGPT може вигадувати фейки про людей

Арве Ялмар Холмен офіційно підтвердив, що вже подав скаргу захисниками цифрових прав з Noyb.

За словами норвежця, він захотів перевірити, яку інформацію розповість ChatGPT за його іменем — і був шокований.

Чат-бот почав стверджувати, що Голмена було засуджено до 21 року в’язниці як "злочинця, який убив двох своїх дітей і намагався вбити свого третього сина".

Що важливо розуміти, серед наклепів були й правдиві факти про чоловіка. До прикладу, віртуальний помічник вірно вказав кількість і стать дітей Голмена, а також локацію, у якій той живе.

Головна проблема полягає в тому, що чоловік не мав можливості видалити фейкові дані про себе ж.

Саме тому норвежець вважає, що OpenAI порушила вимоги щодо точності даних Загального регламенту захисту даних ЄС.