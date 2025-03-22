"Це лякає". ChatGPT назвав вбивцею невинну людину

Норвежець Арве Ялмар Холмен б'є на сполох через вигадки чат-бота ChatGPT від OpenAI. Як виявилося, віртуальний помічник знає багато фактів з його біографії, однак викривлює їх, а також розповідає те, чого ніколи не було.
Головні тези:
- Віртуальний помічник ChatGPT не завжди надає достовірні дані своїм користувачам.
- Спроби норвежця видалити фейкові дані про себе з чат-бота були невдалими, тому він звернувся до експертів.
ChatGPT може вигадувати фейки про людей
Арве Ялмар Холмен офіційно підтвердив, що вже подав скаргу захисниками цифрових прав з Noyb.
За словами норвежця, він захотів перевірити, яку інформацію розповість ChatGPT за його іменем — і був шокований.
Чат-бот почав стверджувати, що Голмена було засуджено до 21 року в’язниці як "злочинця, який убив двох своїх дітей і намагався вбити свого третього сина".
Що важливо розуміти, серед наклепів були й правдиві факти про чоловіка. До прикладу, віртуальний помічник вірно вказав кількість і стать дітей Голмена, а також локацію, у якій той живе.
Головна проблема полягає в тому, що чоловік не мав можливості видалити фейкові дані про себе ж.
Саме тому норвежець вважає, що OpenAI порушила вимоги щодо точності даних Загального регламенту захисту даних ЄС.
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