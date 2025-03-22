"Это пугает". ChatGPT назвал убийцей невинного человека

Норвежец Арве Ялмар Холмен бьет тревогу из-за выдумок чат-бота ChatGPT от OpenAI. Как оказалось, виртуальный помощник знает многие факты из его биографии, однако искажает их, а также рассказывает то, чего никогда не было.

ChatGPT может придумывать фейки о людях

Арве Ялмар Холмен официально подтвердил, что уже подал жалобу защитникам цифровых прав из Noyb.

По словам норвежца, он захотел проверить, какую информацию выдаст ChatGPT по его имени — и был шокирован.

Чат-бот начал утверждать, что Голмен был приговорен к 21 году тюрьмы как "преступник, убивший двоих своих детей и пытавшийся убить своего третьего сына".

Что важно понимать, среди клеветы были и правдивые факты о мужчине. К примеру, виртуальный помощник верно указал количество и пол детей Голмена, а также локацию, в которой он живет.

Главная проблема заключается в том, что мужчина не имел возможности удалить фейковые данные о себе.

Именно поэтому норвежец считает, что OpenAI нарушила требования о точности данных Общего регламента защиты данных ЕС.