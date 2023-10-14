Це лише початок. Лідер Ізраїлю записав потужне звернення до народу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову звернувся до нації після тижня війни з терористами ХАМАС.

Глава Ізраїлю відзначив успіхи ЦАХАЛ під час війни з ХАМАС

Під час лаконічного звернення до свого народу Біньямін Нетаньяху оцінив результати семи днів війни з палестинськими терористами.

Стосовно боротьби з ХАМАС і для підвищення морального духу нації очільник країни заявив:

Сьогодні всі знають, що ми боремося за батьківщину, і ми боремося, як леви. Ми всі об’єднані, - наголосив він. Поширити

Біньямін Нетаньяху також звернув увагу на те, що станом на сьогодні Тель-Авів отримує масштабну підтримку від своїх міжнародних партнерів.

Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu this evening, following a Security Assessment, at the Kirya in Tel Aviv:



"Citizens of Israel, Shabbat Shalom.

Shabbat shalom to our forces deployed across the country who are celebrating the Sabbath in the field, far from home." pic.twitter.com/eRBNEBZPKi — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2023

Ми ніколи не забудемо тих звірств, які чинили наші вороги і ніколи не пробачимо. І ми ніколи не дозволимо світу чи будь-кому забути ці жорстокості, яких не чинили єврейському народу багато десятиліть.Ми б’ємо по наших ворогах з безпрецедентною силою, але наголошую: це лише початок. Наші вороги тільки почали платити ціну. Не буду розповідати, що буде далі. Але я вам кажу, що це лише початок, - підкреслив лідер Ізраїля. Поширити

Окрім того, Біньямін Нетаньяху публічно пообіцяв своїй країні знищити ХАМАС та здобути остаточну перемогу у цій війні з терористами.

Це займе час, але ми закінчимо цю війну сильнішими, ніж будь-коли, - підсумував він. Поширити

Атака ХАМАС на Ізраїль: найголовніші новини

7 жовтня терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, а також прорвали кордон у кількох місцях.

Після цього Тель-Авів офіційно оголосив про початок війни з палестинськими бойовиками.

Авіація Ізраїлю атакує Сектор Газа, намагаючись тотально "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ бомбить не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.

Згодом стало відомо, що Ізраїль зміг повернути під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.

10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант офіційно підтвердив, що ЦАХАЛ переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.