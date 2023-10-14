Це лише початок. Лідер Ізраїлю записав потужне звернення до народу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову звернувся до нації після тижня війни з терористами ХАМАС.
Глава Ізраїлю відзначив успіхи ЦАХАЛ під час війни з ХАМАС
Під час лаконічного звернення до свого народу Біньямін Нетаньяху оцінив результати семи днів війни з палестинськими терористами.
Стосовно боротьби з ХАМАС і для підвищення морального духу нації очільник країни заявив:
Біньямін Нетаньяху також звернув увагу на те, що станом на сьогодні Тель-Авів отримує масштабну підтримку від своїх міжнародних партнерів.
Окрім того, Біньямін Нетаньяху публічно пообіцяв своїй країні знищити ХАМАС та здобути остаточну перемогу у цій війні з терористами.
Атака ХАМАС на Ізраїль: найголовніші новини
7 жовтня терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, а також прорвали кордон у кількох місцях.
Після цього Тель-Авів офіційно оголосив про початок війни з палестинськими бойовиками.
Авіація Ізраїлю атакує Сектор Газа, намагаючись тотально "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".
Що важливо розуміти, ЦАХАЛ бомбить не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
Згодом стало відомо, що Ізраїль зміг повернути під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
10 жовтня Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант офіційно підтвердив, що ЦАХАЛ переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
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