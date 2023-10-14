Это только начало. Лидер Израиля записал мощное обращение к народу

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Категория
Мир
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Это только начало. Лидер Израиля записал мощное обращение к народу

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Источник:  ONLINE.UA
Биньямин Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова обратился к нации после недели войны с террористами ХАМАС.

Глава Израиля отметил успехи ЦАХАЛ во время войны с ХАМАС

В ходе лаконичного обращения к своему народу Биньямин Нетаньяху оценил результаты семи дней войны с палестинскими террористами.

По поводу борьбы с ХАМАС и для повышения морального духа нации глава государства заявил:

Сегодня все знают, что мы боремся за родину, и мы боремся, как львы. Мы все объединены, – подчеркнул он.

Биньямин Нетаньяху также обратил внимание на то, что на сегодняшний день Тель-Авив получает масштабную поддержку от своих международных партнеров.

Мы никогда не забудем тех зверств, которые совершали наши враги и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эти жестокости, которыесовершали против еврейского народа многие десятилетия. Мы бьем по нашим врагам с беспрецедентной силой, но подчеркиваю: это только начало. Наши враги только начали платить цену. Не стану рассказывать, что будет дальше. Но я вам говорю, что это только начало, – подчеркнул лидер Израиля.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху публично пообещал своей стране уничтожить ХАМАС и одержать окончательную победу в этой войне с террористами.

Это займет время, но мы закончим эту войну более сильными, чем когда-либо, - подытожил он.

Атака ХАМАС на Израиль: главные новости

7 октября террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю, а также прорвали границу в нескольких местах.

После этого Тель-Авив официально объявил о начале войны с палестинскими боевиками.

Авиация Израиля атакует Сектор Газа, пытаясь тотально "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Что важно понимать, ЦАХАЛ бомбит не только здания командиров, но и дома всех боевиков.

Впоследствии стало известно, что Израиль смог вернуть под контроль все районы на границе у Сектора Газа.

10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант официально подтвердил, что ЦАХАЛ переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.

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