Это только начало. Лидер Израиля записал мощное обращение к народу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова обратился к нации после недели войны с террористами ХАМАС.
Глава Израиля отметил успехи ЦАХАЛ во время войны с ХАМАС
В ходе лаконичного обращения к своему народу Биньямин Нетаньяху оценил результаты семи дней войны с палестинскими террористами.
По поводу борьбы с ХАМАС и для повышения морального духа нации глава государства заявил:
Биньямин Нетаньяху также обратил внимание на то, что на сегодняшний день Тель-Авив получает масштабную поддержку от своих международных партнеров.
Кроме того, Биньямин Нетаньяху публично пообещал своей стране уничтожить ХАМАС и одержать окончательную победу в этой войне с террористами.
Атака ХАМАС на Израиль: главные новости
7 октября террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю, а также прорвали границу в нескольких местах.
После этого Тель-Авив официально объявил о начале войны с палестинскими боевиками.
Авиация Израиля атакует Сектор Газа, пытаясь тотально "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".
Что важно понимать, ЦАХАЛ бомбит не только здания командиров, но и дома всех боевиков.
Впоследствии стало известно, что Израиль смог вернуть под контроль все районы на границе у Сектора Газа.
10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант официально подтвердил, что ЦАХАЛ переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-