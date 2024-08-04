Це насильство і ви пошкодуєте. Прем’єр Британії жорстко пригрозив протестувальникам

Увечері 4 серпня британський лідер Кір Стармер виступив з публічним попередженням на тлі хвилі протестів у країні. Він вимагає у протестувальників зупинитися, а також пообіцяв суворе покарання за організовані безлади.
Головні тези:
- Прем'єр Британії Кір Стармер погрожує заворушникам покаранням з усією суворістю закону.
- Протести в Британії почалися через фейкові новини на тлі вбивства трьох дівчаток.
- Прем'єр вбачає в акціях протестувальників “ультраправий бандитизм” та обіцяє притягнути їх до відповідальності.
Стармер лютує через протести у Британії
Як пообіцяв Кір Стармер, учасники заворушень будуть покарані "з усією суворістю закону".
За словами Стармера, він обурений подіями у Ротергемі, де учасники заворушень напали на готель, у якому знаходилися мігранти.
Він звернув увагу на те, що подібним діям немає жодного виправдання.
Також британський лідер наголосив, що не соромиться називати події тим, чим вони є — "ультраправим бандитизмом".
Що важливо знати про заворушення у Британії
Вдень 4 серпня у деяких британських містах заново спалахнули протести із заворушеннями на тлі загибелі трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального майстер-класу.
Все почалося після того, як у мережі поширилася фейкова інформація про те, що підозрюваний у нападі був радикальним мусульманським мігрантом.
Поліція заявила, що підозрюваний, 17-річний Аксель Рудакубана, народився у Британії, однак заворушення це не зупинило.
Протести антиіммігрантських і антимусульманських демонстрантів розгорілися в багатьох містах країни.
Подекуди вони навіть виливають в насильство, підпали і мародерство.
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