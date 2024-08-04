Це насильство і ви пошкодуєте. Прем’єр Британії жорстко пригрозив протестувальникам
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Це насильство і ви пошкодуєте. Прем’єр Британії жорстко пригрозив протестувальникам

Стармер
Джерело:  Sky News

Увечері 4 серпня британський лідер Кір Стармер виступив з публічним попередженням на тлі хвилі протестів у країні. Він вимагає у протестувальників зупинитися, а також пообіцяв суворе покарання за організовані безлади.

Головні тези:

  • Прем'єр Британії Кір Стармер погрожує заворушникам покаранням з усією суворістю закону.
  • Протести в Британії почалися через фейкові новини на тлі вбивства трьох дівчаток.
  • Прем'єр вбачає в акціях протестувальників “ультраправий бандитизм” та обіцяє притягнути їх до відповідальності.

Стармер лютує через протести у Британії

Як пообіцяв Кір Стармер, учасники заворушень будуть покарані "з усією суворістю закону". 

Це насильство, а не протест…  Гарантую, що ви пошкодуєте про участь у цих безладах — і безпосередню, і підбурюванням до безладів онлайн.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії

За словами Стармера, він обурений подіями у Ротергемі, де учасники заворушень напали на готель, у якому знаходилися мігранти.

Він звернув увагу на те, що подібним діям немає жодного виправдання.

Також британський лідер наголосив, що не соромиться називати події тим, чим вони є — "ультраправим бандитизмом". 

Я розумію, як жахаюче це може виглядати для людей, які відчувають себе у небезпеці через свій колір шкіри чи віру… Знайте, що цей агресивний натовп не є обличчям країни, і ми притягнемо їх до відповідальності, — пообіцяв Кір Стармер.

Що важливо знати про заворушення у Британії

Вдень 4 серпня у деяких британських містах заново спалахнули протести із заворушеннями на тлі загибелі трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального майстер-класу.

Все почалося після того, як у мережі поширилася фейкова інформація про те, що підозрюваний у нападі був радикальним мусульманським мігрантом.

Поліція заявила, що підозрюваний, 17-річний Аксель Рудакубана, народився у Британії, однак заворушення це не зупинило.

Протести антиіммігрантських і антимусульманських демонстрантів розгорілися в багатьох містах країни.

Подекуди вони навіть виливають в насильство, підпали і мародерство.

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