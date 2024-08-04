Это насилие и вы пожалеете. Премьер Британии жестко пригрозил протестующим

Вечером 4 августа британский лидер Кир Стармер выступил с публичным предупреждением на фоне волны протестов в стране. Он требует у протестующих остановиться, а также пообещал строгое наказание за организованные беспорядки.

Стармер свирепствует из-за протестов в Британии

Как пообещал Кир Стармер, участники беспорядков будут наказаны "со всей строгостью закона".

Это насилие, а не простест... Гарантирую, что вы пожалеете об участии в этих беспорядках — и непосредственном, и подстрекательством к беспорядкам онлайн. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

По словам Стармера, он возмущен событиями в Ротергеме, где участники беспорядков напали на гостиницу, в которой находились мигранты.

Он обратил внимание на то, что подобным действиям нет никакого оправдания.

Также британский лидер подчеркнул, что не стесняется называть события тем, чем они являются — "ультраправым бандитизмом".

Я понимаю, как ужасно это может выглядеть для людей, которые чувствуют себя в опасности из-за своего цвета кожи или веры… Знайте, что эта агрессивная толпа не является лицом страны, и мы привлечем их к ответственности, — пообещал Кир Стармер. Поделиться

Что важно знать о беспорядках в Британии

Днем 4 августа в некоторых британских городах заново вспыхнули протесты с беспорядками на фоне гибели трех девочек в результате нападения несовершеннолетнего во время танцевального мастер-класса.

Все началось после того, как в сети распространилась фейковая информация о том, что подозреваемый в нападении был радикальным мусульманским мигрантом.

Полиция заявила, что подозреваемый, 17-летний Аксель Рудакубана, родился в Британии, однако беспорядки это не остановило.

Протесты антииммигрантских и антимусульманских демонстрантов разгорелись во многих городах страны.