Это насилие и вы пожалеете. Премьер Британии жестко пригрозил протестующим

Вечером 4 августа британский лидер Кир Стармер выступил с публичным предупреждением на фоне волны протестов в стране. Он требует у протестующих остановиться, а также пообещал строгое наказание за организованные беспорядки.
Главные тезисы
- Премьер Британии Кир Стармер угрожает протестующим наказанием со всей строгостью закона.
- Протесты в Британии начались из-за фейковых новостей на фоне убийства трех девочек.
- Премьер усматривает в акциях протестующих "ультраправый бандитизм" и обещает привлечь их к ответственности.
Стармер свирепствует из-за протестов в Британии
Как пообещал Кир Стармер, участники беспорядков будут наказаны "со всей строгостью закона".
По словам Стармера, он возмущен событиями в Ротергеме, где участники беспорядков напали на гостиницу, в которой находились мигранты.
Он обратил внимание на то, что подобным действиям нет никакого оправдания.
Также британский лидер подчеркнул, что не стесняется называть события тем, чем они являются — "ультраправым бандитизмом".
Что важно знать о беспорядках в Британии
Днем 4 августа в некоторых британских городах заново вспыхнули протесты с беспорядками на фоне гибели трех девочек в результате нападения несовершеннолетнего во время танцевального мастер-класса.
Все началось после того, как в сети распространилась фейковая информация о том, что подозреваемый в нападении был радикальным мусульманским мигрантом.
Полиция заявила, что подозреваемый, 17-летний Аксель Рудакубана, родился в Британии, однако беспорядки это не остановило.
Протесты антииммигрантских и антимусульманских демонстрантов разгорелись во многих городах страны.
Кое-где они даже выливаются в насилие, поджоги и мародерство.
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