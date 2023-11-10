Це нова операція. Франція озвучила публічні звинувачення Росії

Офіційний Париж звинуватив Росію у тому, що вона розпочала дезінформаційну кампанію, яка полягає у поширенні в соцмережах зображень з малюнками зірок Давида, які з'явилися на будинках французької столиці на початку цього тижня.

Між Францією та РФ спалахнув новий конфлікт

Міністерство закордонних справ Франції звернуло увагу на те, що російська пропагандистська мережа Recent Reliable News/Doppelganger штучно роздула, а також поширила в соціальних мережах фотографії з малюнками зірок Давида.

Це нова операція російського онлайн-втручання проти Франції, яка відображає постійну опортуністичну та безвідповідальну стратегію використання міжнародних криз для створення плутанини і напруженості в публічних дебатах у Франції та в Європі, – наголошують французькі дипломати. Поширити

На ці звинувачення миттєво відреагувало посольство РФ у Парижі.

Там одразу відкинули ці звинувачення й почала стверджувати, що офіційна Москва не має до цього відношення, і що це спроби "дискредитувати" країну-агресорку.

Як уже згадувалося раніше, французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть російська влада.

Антисемітизм у Європі посилився

Що важливо розуміти, після вторгнення терористів ХАМАС в Ізраїль, у Франції зафіксували 887 подій та інцидентів антисемітського характеру, у зв'язку з якими затримали понад 400 людей.

Ба більше, влада Євросоюзу почала бити на сполох через надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі.