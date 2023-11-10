Це нова операція. Франція озвучила публічні звинувачення Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Це нова операція. Франція озвучила публічні звинувачення Росії

прапор Франції
Джерело:  Reuters

Офіційний Париж звинуватив Росію у тому, що вона розпочала дезінформаційну кампанію, яка полягає у поширенні в соцмережах зображень з малюнками зірок Давида, які з'явилися на будинках французької столиці на початку цього тижня.

Між Францією та РФ спалахнув новий конфлікт

Міністерство закордонних справ Франції звернуло увагу на те, що російська пропагандистська мережа Recent Reliable News/Doppelganger штучно роздула, а також поширила в соціальних мережах фотографії з малюнками зірок Давида.

Це нова операція російського онлайн-втручання проти Франції, яка відображає постійну опортуністичну та безвідповідальну стратегію використання міжнародних криз для створення плутанини і напруженості в публічних дебатах у Франції та в Європі, – наголошують французькі дипломати.

На ці звинувачення миттєво відреагувало посольство РФ у Парижі.

Там одразу відкинули ці звинувачення й почала стверджувати, що офіційна Москва не має до цього відношення, і що це спроби "дискредитувати" країну-агресорку.

Як уже згадувалося раніше, французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть російська влада.

Антисемітизм у Європі посилився

Що важливо розуміти, після вторгнення терористів ХАМАС в Ізраїль, у Франції зафіксували 887 подій та інцидентів антисемітського характеру, у зв'язку з якими затримали понад 400 людей.

Ба більше, влада Євросоюзу почала бити на сполох через надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі.

У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці огидні дії. Вони йдуть всупереч тому, за що виступає Європа. Проти наших основних цінностей та нашого способу життя, – йдеться в заяві.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль висунув умову для припинення вогню в Газі
Беньямін Нетаньягу
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль уперше офіційно розкрив свої плани щодо Гази
прапор Ізраїля
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль на вимогу США погодився на паузи під час бомбардувань Гази — Reuters
Операція ЦАХАЛ на території Гази

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм