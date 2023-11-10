Это новая операция. Франция озвучила публичные обвинения России
Категория
Политика
Дата публикации

Это новая операция. Франция озвучила публичные обвинения России

флаг Франции
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Источник:  Reuters

Официальный Париж обвинил Россию в том, что она приступила к дезинформационной кампании, которая заключается в распространении в соцсетях изображений с рисунками звезд Давида, появившихся на домах французской столицы в начале этой недели.

Между Францией и РФ вспыхнул новый конфликт

Министерство иностранных дел Франции обратило внимание на то, что российская пропагандистская сеть Recent Reliable News/Doppelganger искусственно раздула, а также распространила в социальных сетях фотографии с рисунками звезд Давида.

Это новая операция российского онлайн-вмешательства против Франции, отражающая постоянную оппортунистическую и безответственную стратегию использования международных кризисов для создания путаницы и напряженности в публичных дебатах во Франции и Европе, – отмечают французские дипломаты.

На эти обвинения мгновенно отреагировало посольство РФ в Париже.

Там сразу же отвергли эти обвинения и начала утверждать, что официальная Москва не имеет к этому отношения, и что это попытки "дискредитировать" страну-агрессорку.

Как уже упоминалось ранее, французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоят российские власти.

Антисемитизм в Европе усилился

Что важно понимать, после вторжения террористов ХАМАС в Израиль, во Франции зафиксировали 887 событий и инцидентов антисемитского характера, в связи с которыми задержали более 400 человек.

Более того, власти Евросоюза начали бить тревогу из-за чрезвычайного уровня всплеска антисемитизма в Европе.

В эти трудные времена ЕС поддерживает свои еврейские общины. Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия. Они идут вопреки тому, за что выступает Европа. Против наших основных ценностей и нашего образа жизни, - сказано в заявлении.

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