Это новая операция. Франция озвучила публичные обвинения России

Официальный Париж обвинил Россию в том, что она приступила к дезинформационной кампании, которая заключается в распространении в соцсетях изображений с рисунками звезд Давида, появившихся на домах французской столицы в начале этой недели.
Между Францией и РФ вспыхнул новый конфликт
Министерство иностранных дел Франции обратило внимание на то, что российская пропагандистская сеть Recent Reliable News/Doppelganger искусственно раздула, а также распространила в социальных сетях фотографии с рисунками звезд Давида.
На эти обвинения мгновенно отреагировало посольство РФ в Париже.
Там сразу же отвергли эти обвинения и начала утверждать, что официальная Москва не имеет к этому отношения, и что это попытки "дискредитировать" страну-агрессорку.
Как уже упоминалось ранее, французские следователи рассматривают возможность того, что за десятками рисунков звезды Давида на домах в Париже стоят российские власти.
Антисемитизм в Европе усилился
Что важно понимать, после вторжения террористов ХАМАС в Израиль, во Франции зафиксировали 887 событий и инцидентов антисемитского характера, в связи с которыми задержали более 400 человек.
Более того, власти Евросоюза начали бить тревогу из-за чрезвычайного уровня всплеска антисемитизма в Европе.
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