"Це паперовий тигр!". Трамп розкритикував НАТО через бездію щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував союзників з НАТО через їхню позицію щодо Ірану, заявивши, що без Сполучених Штатів Альянс є паперовим тигром.
Головні тези:
- Трамп розкритикував НАТО за їхню бездію щодо Ірану, називаючи альянс паперовим тигром.
- Президент зазначив, що НАТО не долучився до боротьби з ядерним Іраном, але зараз скаржаться на високі ціни на нафту.
Трамп накинувся на НАТО: яка причина
Про це він написав 20 березня у своїй соцмережі Truth Social.
За словами президента, тепер, коли ця боротьба виграна військовим шляхом, «і їм майже нічого не загрожує, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку — простий військовий маневр, — що є єдиною причиною високих цін на нафту».
На думку Трампа, для решто країн НАТО розблокування Ормузької протоки — «це просто» і пов’язано із «малим ризиком».
Боягузи — ми це запам’ятаємо!
