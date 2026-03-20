"Це паперовий тигр!". Трамп розкритикував НАТО через бездію щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував союзників з НАТО через їхню позицію щодо Ірану, заявивши, що без Сполучених Штатів Альянс є паперовим тигром.

Про це він написав 20 березня у своїй соцмережі Truth Social.

Без США НАТО — це паперовий тигр! Вони не хотіли приєднатися до боротьби, щоб зупинити ядерний Іран. Дональд Трамп Президент США

За словами президента, тепер, коли ця боротьба виграна військовим шляхом, «і їм майже нічого не загрожує, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку — простий військовий маневр, — що є єдиною причиною високих цін на нафту».

На думку Трампа, для решто країн НАТО розблокування Ормузької протоки — «це просто» і пов’язано із «малим ризиком».