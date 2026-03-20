"Це паперовий тигр!". Трамп розкритикував НАТО через бездію щодо Ірану
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це паперовий тигр!". Трамп розкритикував НАТО через бездію щодо Ірану

Трамп
Джерело:  Clash Report

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував союзників з НАТО через їхню позицію щодо Ірану, заявивши, що без Сполучених Штатів Альянс є паперовим тигром.

Головні тези:

  • Трамп розкритикував НАТО за їхню бездію щодо Ірану, називаючи альянс паперовим тигром.
  • Президент зазначив, що НАТО не долучився до боротьби з ядерним Іраном, але зараз скаржаться на високі ціни на нафту.

Трамп накинувся на НАТО: яка причина

Про це він написав 20 березня у своїй соцмережі Truth Social.

Без США НАТО — це паперовий тигр! Вони не хотіли приєднатися до боротьби, щоб зупинити ядерний Іран.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами президента, тепер, коли ця боротьба виграна військовим шляхом, «і їм майже нічого не загрожує, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку — простий військовий маневр, — що є єдиною причиною високих цін на нафту».

Пост Трампа

На думку Трампа, для решто країн НАТО розблокування Ормузької протоки — «це просто» і пов’язано із «малим ризиком».

Боягузи — ми це запам’ятаємо!

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?