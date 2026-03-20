"Это бумажный тигр!". Трамп раскритиковал НАТО из-за бездействия насчет Ирана

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике союзников с НАТО из-за их позиции в отношении Ирана, заявив, что без Соединенных Штатов Альянс является бумажным тигром.

Об этом он написал 20 марта в своей соцсети Truth Social.

Без США НАТО — это бумажный тигр! Они не хотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить ядерный Иран. Дональд Трамп Президент США

По словам президента, теперь, когда эта борьба выиграна военным путем, «и им почти ничего не угрожает, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив — простой военный маневр, — единственная причина высоких цен на нефть».

По мнению Трампа, для остальных стран НАТО разблокирование Ормузского пролива — «это просто» и связано с «малым риском».