"Это бумажный тигр!". Трамп раскритиковал НАТО из-за бездействия насчет Ирана
"Это бумажный тигр!". Трамп раскритиковал НАТО из-за бездействия насчет Ирана

Трамп
Источник:  Clash Report

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике союзников с НАТО из-за их позиции в отношении Ирана, заявив, что без Соединенных Штатов Альянс является бумажным тигром.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО за бездействие по Ирану, обвинив их в том, что альянс стал всего лишь «бумажным тигром».
  • Трамп упрекнул союзников за отказ присоединиться к борьбе с Ираном, а теперь жалуются на высокие цены на нефть, не желая помочь разрешить кризис через открытие Ормузского пролива.

Трамп набросился на НАТО: какая причина

Об этом он написал 20 марта в своей соцсети Truth Social.

Без США НАТО — это бумажный тигр! Они не хотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить ядерный Иран.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам президента, теперь, когда эта борьба выиграна военным путем, «и им почти ничего не угрожает, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив — простой военный маневр, — единственная причина высоких цен на нефть».

Пост Трампа

По мнению Трампа, для остальных стран НАТО разблокирование Ормузского пролива — «это просто» и связано с «малым риском».

Трусы — мы это запомним!

