"Подія рівня вимирання". Чому рішення Трампа небезпечні для людства

Як вдалося дізнатися журналістам, команда американського лідера Дональда Трампа ініціювала різке зменшення фінансування ключових наукових установ у США. Це рішення може стати катастрофічним для усього світу.

Трамп ігнорує проблеми людства

Цього разу під удар Білого дому можуть потрапити Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), космічне агентство NASA, а також кілька важливих програм.

За словами ексдиректора OAR Крейґа Макліна, ці рішення команди Трампа є "драконівськими".

З заявою з цього приводу також виступив колишній адміністратор NOAA Рік Спінрад.

Він назвав ініціативу Білого дому "нищівним ударом по здатності країни захищати своїх громадян і лідирувати у світі".

Як стверджує Спінрад, йдеться про "надзвичайно руйнівні пропозиції".

NASA теж чекають важкі часи: космічне агентство ризикує втратити 20% загального бюджету, при цьому найбільші скорочення стосуватимуться планетарних досліджень, наук про Землю та астрофізики. Поширити

Кейсі Драйєр з Planetary Society звертає увагу на те, що це “подія рівня вимирання для науки NASA”