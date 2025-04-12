"Подія рівня вимирання". Чому рішення Трампа небезпечні для людства
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Подія рівня вимирання". Чому рішення Трампа небезпечні для людства

Трамп
Джерело:  The Guardian

Як вдалося дізнатися журналістам, команда американського лідера Дональда Трампа ініціювала різке зменшення фінансування ключових наукових установ у США. Це рішення може стати катастрофічним для усього світу.

Головні тези:

  • NASA ризикує втратити 20% бюджету, що може мати дійсно серйозні наслідки.
  • Експерти називають рішення Білого дому небезпечним для майбутнього людства та лідерства США у світі.

Трамп ігнорує проблеми людства

Цього разу під удар Білого дому можуть потрапити Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), космічне агентство NASA, а також кілька важливих програм.

За словами ексдиректора OAR Крейґа Макліна, ці рішення команди Трампа є "драконівськими".

З заявою з цього приводу також виступив колишній адміністратор NOAA Рік Спінрад.

Він назвав ініціативу Білого дому "нищівним ударом по здатності країни захищати своїх громадян і лідирувати у світі".

Як стверджує Спінрад, йдеться про "надзвичайно руйнівні пропозиції".

NASA теж чекають важкі часи: космічне агентство ризикує втратити 20% загального бюджету, при цьому найбільші скорочення стосуватимуться планетарних досліджень, наук про Землю та астрофізики.

Кейсі Драйєр з Planetary Society звертає увагу на те, що це “подія рівня вимирання для науки NASA”

Це безглузде марнування мільярдів доларів і знищення діючих наукових програм, — наголошує експерт.

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