"Подія рівня вимирання". Чому рішення Трампа небезпечні для людства

Як вдалося дізнатися журналістам, команда американського лідера Дональда Трампа ініціювала різке зменшення фінансування ключових наукових установ у США. Це рішення може стати катастрофічним для усього світу.
Головні тези:
- NASA ризикує втратити 20% бюджету, що може мати дійсно серйозні наслідки.
- Експерти називають рішення Білого дому небезпечним для майбутнього людства та лідерства США у світі.
Трамп ігнорує проблеми людства
Цього разу під удар Білого дому можуть потрапити Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), космічне агентство NASA, а також кілька важливих програм.
За словами ексдиректора OAR Крейґа Макліна, ці рішення команди Трампа є "драконівськими".
З заявою з цього приводу також виступив колишній адміністратор NOAA Рік Спінрад.
Він назвав ініціативу Білого дому "нищівним ударом по здатності країни захищати своїх громадян і лідирувати у світі".
Як стверджує Спінрад, йдеться про "надзвичайно руйнівні пропозиції".
Кейсі Драйєр з Planetary Society звертає увагу на те, що це “подія рівня вимирання для науки NASA”
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