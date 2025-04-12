"Событие уровня вымирания". Почему решения Трампа опасны для человечества

Как удалось узнать журналистам, команда американского лидера Дональда Трампа инициировала резкое сокращение финансирования ключевых научных учреждений в США. Это решение может стать катастрофическим для всего мира.
Главные тезисы
- NASA рискует потерять 20% бюджета, что может иметь действительно серьезные последствия.
- Эксперты называют решение Белого дома небезопасным для будущего человечества и лидерства США в мире.
Трамп игнорирует проблемы человечества
В этот раз под удар Белого дома могут попасть Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), космическое агентство NASA и несколько важных программ.
По словам экс-директора OAR Крэйга Маклина, эти решения команды Трампа являются "драконовскими".
С заявлением по этому поводу также выступил бывший администратор NOAA Рик Спинрад.
Он назвал инициативу Белого дома "сокрушительным ударом по способности страны защищать своих граждан и лидировать в мире".
Как утверждает Спинрад, речь идет о "чрезвычайно разрушительных предложениях".
Кейси Драйер из Planetary Society обращает внимание на то, что это событие уровня вымирания для науки NASA
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