Це потрібно негайно. Генсек НАТО висунув союзникам України жорстку вимогу
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Це потрібно негайно. Генсек НАТО висунув союзникам України жорстку вимогу

Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагає у партнерів офіційного Києва прискорити постачання військової допомоги Україні, насамперед ППО та боєприпасів, які потрібні ЗСУ просто зараз.

Столтенберг закликає міжнародну спільноту посилити підтримку України

Нова заява генсека блоку пролунала під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Столтенберг звернув увагу на те, що ситуація на українському фронті досі є вкрай непростою на тлі проблем з постачанням ЗСУ нової військової допомоги від союзників.

За його словами, саме брак систем ППО та боєприпасів у бійці ЗСУ дає можливість російським загарбникам поступово рухатися вперед на полі бою.

Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога. Це потрібно негайно.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Він також звернув увагу на те, що НАТО працює над забезпеченням надійної і передбачуваної допомоги Києву зараз і в довгостроковій перспективі, "щоб Україна менше покладалась на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО".

Москва має зрозуміти, що вона не може чекати на них, і тому пакет для України з передбачуваною і надійною підтримкою — це те, над чим ми зараз працюємо в НАТО, — наголосив Єнс Столтенберг.

Столтенберг вирішив ризикнути заради України

Редакція видання The Hill звертає увагу на те, що нова ідея генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо створення масштабного фонду допомоги для України є вкрай ризикованою.

На їхнє переконання, ця ініціатива може стати приводом для масштабної конфронтації РФ з Альянсом.

Як уже згадувалося раніше, Столтенберг закликав членів блоку створити на 5 років фонд у розмірі 100 мільярдів доларів для України, а також очолити групу "Рамштайн", що координує постачання зброї Києву.

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