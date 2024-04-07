Генсек НАТО Столтенберг вирішив ризикнути заради України. The Hill розкрило деталі

Як вважають американські журналісти, пропозиція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо створення масштабного фонду допомоги для України є вкрай ризикованою, адже може спровокувати серйозну конфронтацію Альянсу з Росією.

Столтенберг ризикує, щоб захистити Україну від РФ

ЗМІ звертає увагу на те, що генсек НАТО, який незабаром піде у відставку, закликав членів блоку створити на 5 років фонд у розмірі 100 мільярдів доларів для України, а також очолити групу "Рамштайн", що координує постачання зброї Києву.

Згідно з даними видання, головна мета Єнса Столтенберга полягає в тому, щоб домогтися консенсусу серед членів Альянсу і зробити відповідну заяву у Вашингтоні в липні на щорічному саміті НАТО, присвяченому його 75-річчю.

Що важливо розуміти, це буде останній саміт НАТО зі Столтенбергом ролі генсека блоку.

Цілком можливо, що його наступником стане прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Фонд НАТО може захистити Україну від негативних рішень Трампа

За словами колишнього високопоставленого чиновника Пентагону Джима Таунсенда, Столтенберг не просто хоче захистити Україну від можливої перемоги Трампа на виборах.

Він також усвідомлює, що Європа повинна зробити набагато більше для остаточного розгрому армії РФ.

Як вдалося дізнатися журналістам, над ідеєю створення фонду НАТО для України лідери блоку працювали багато місяців поспіль.