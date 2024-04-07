Генсек НАТО Столтенберг решил рискнуть ради Украины. The Hill раскрыло детали

Как считают американские журналисты, предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга касательно создания масштабного фонда помощи для Украины крайне рискованно, ведь может спровоцировать серьезную конфронтацию Альянса с Россией.

Столтенберг рискует, чтобы защитить Украину от РФ

СМИ обращает внимание на то, что генсек НАТО, который скоро уйдет в отставку, призвал членов блока создать на 5 лет фонд в размере 100 миллиардов долларов для Украины, а также возглавить группу "Рамштайн", координирующую поставки оружия Киеву.

Согласно данным издания, главная цель Йенса Столтенберга заключается в том, чтобы добиться консенсуса среди членов Альянса и сделать соответствующее заявление в Вашингтоне в июле на ежегодном саммите НАТО, посвященном его 75-летию.

Что важно понимать, это будет последний саммит НАТО со Столтенбергом в качестве генсека блока.

Вполне возможно, что его преемником станет премьер Нидерландов Марк Рютте.

Фонд НАТО может оградить Украину от негативных решений Трампа

По словам бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Джима Таунсенда, Столтенберг не просто хочет оградить Украину от возможной победы Трампа на выборах.

Он также отдает себе отчет, что Европа должна сделать гораздо больше для окончательного разгрома армии РФ.

Как удалось узнать журналистам, над идеей создания фонда НАТО для Украины лидеры блока работали много месяцев.