По информации журналистов издания The Telegraph, в случае нападения России НАТО не сможет быстро развернуть войска из-за бюрократических сложностей и материально-технических проблем.
Что мешает быстрой реакции НАТО в случае нападения со стороны России
В материале издания отмечается, что в случае агрессии со стороны России НАТО придется переместить до 500 тыс. военных на восточные границы Альянса.
Авторы материала отмечают, что самым быстрым путем для такого опрокидывания большого количества военных остается железнодорожное сообщение.
Что известно об уязвимости логистики НАТО в Европе
В частности, в настоящее время среди стран ЕС и членов НАТО до сих пор нет договоренности о свободном передвижении военных сил по территории Шенгенской зоны.
Кроме этого, железным дорогам стран ЕС также не хватает бортового подвижного состава для перемещения большого количества военной техники по территории Европы.
Deutsche Bahn имеет достаточно возможностей для одновременного перемещения двух бронетанковых бригад, обычно состоящих из примерно 85 танков и сотен бронированных машин.
В публикации также указывается уязвимость портов в Нидерландах, Германии и странах Балтии.
Еще одна слабая сторона заключается в перемещении оборудования в три страны Балтии и новый член Финляндии, чьи железные дороги работают на более узком пути советских времен.
Это означает, что поезда, въезжающие в Литву из Германии, должны перемещать технику в разные поезда, что значительно замедляет движение к любой потенциальной линии фронта в конфликте с Россией.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-