По информации журналистов издания The Telegraph, в случае нападения России НАТО не сможет быстро развернуть войска из-за бюрократических сложностей и материально-технических проблем.

Что мешает быстрой реакции НАТО в случае нападения со стороны России

В материале издания отмечается, что в случае агрессии со стороны России НАТО придется переместить до 500 тыс. военных на восточные границы Альянса.

Авторы материала отмечают, что самым быстрым путем для такого опрокидывания большого количества военных остается железнодорожное сообщение.

Железнодорожные линии — самый быстрый и эффективный способ перемещения большого количества военного оборудования и транспортных средств между странами без закрытия дорог. Но перемещение сил по Европе предполагает навигацию по сложной сети бюрократии и нестабильной инфраструктуры, а Германия становится главным камнем преткновения на обоих фронтах, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

Что известно об уязвимости логистики НАТО в Европе

В частности, в настоящее время среди стран ЕС и членов НАТО до сих пор нет договоренности о свободном передвижении военных сил по территории Шенгенской зоны.

Таможенное оформление танков и артиллерийских гаубиц для въезда в Германию, которая считается перекрестком европейской обороны из-за ее географического положения в центре континента, часто занимает три-четыре недели вместо нескольких дней, как в других странах. Дипломатическое разрешение необходимо для любого военного перемещения более 50 военнослужащих и 10 транспортных средств, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

Кроме этого, железным дорогам стран ЕС также не хватает бортового подвижного состава для перемещения большого количества военной техники по территории Европы.

Deutsche Bahn имеет достаточно возможностей для одновременного перемещения двух бронетанковых бригад, обычно состоящих из примерно 85 танков и сотен бронированных машин.

В публикации также указывается уязвимость портов в Нидерландах, Германии и странах Балтии.

Еще одна слабая сторона заключается в перемещении оборудования в три страны Балтии и новый член Финляндии, чьи железные дороги работают на более узком пути советских времен.

Это означает, что поезда, въезжающие в Литву из Германии, должны перемещать технику в разные поезда, что значительно замедляет движение к любой потенциальной линии фронта в конфликте с Россией.