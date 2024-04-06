Какие страны блокируют приглашение Украины в НАТО — ответ Стефанишиной

Как сообщает вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, США и Германия выступают против приглашения Украины в НАТО, которое обеспечило бы юридически обязательный характер и создало определенность о будущем вступлении страны в Альянс.

Приглашение Украины в НАТО остается под вопросом

Вице-премьер обращает внимание на то, что украинские власти предложили формат приглашения, который стал бы юридической гарантией вступления страны в НАТО в будущем, тогда как все предыдущие заявления носили декларативный характер.

Абсолютно все союзники поддерживают это решение — кроме двух… Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, как Венгрия и Словакия (...) Но ключевая позиция именно этих двух стран. Ольга Стефанишина Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины

По убеждению Ольги Стефанишиной, команды Джо Байдена и Олафа Шольца действительно боятся этого шага именно потому, что это было бы "реальным решением".

Политик также напоминает, что для приглашения необходим консенсус, но и для отказа от приглашения также нужен консенсуса.

И это значит, что те союзники, которые выступают за территориальную целостность Украины, которые поддерживают Украину, должны требовать приглашения… Приглашение является гарантией того, что Украина сохранится как государство, — объяснила вице-премьер. Поделиться

Когда Украину могут пригласить в НАТО

Ранее Ольга Стефанишина неоднократно повторяла, что украинские власти будут активно настаивать на таком формате приглашения.

По ее словам, потенциальное решение в НАТО о приглашении Украины не "привязано" к предстоящему саммиту Альянса в Вашингтоне.