Какие страны блокируют приглашение Украины в НАТО — ответ Стефанишиной
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Какие страны блокируют приглашение Украины в НАТО — ответ Стефанишиной

Стефанишина и Столтенберг
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Как сообщает вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, США и Германия выступают против приглашения Украины в НАТО, которое обеспечило бы юридически обязательный характер и создало определенность о будущем вступлении страны в Альянс.

Приглашение Украины в НАТО остается под вопросом

Вице-премьер обращает внимание на то, что украинские власти предложили формат приглашения, который стал бы юридической гарантией вступления страны в НАТО в будущем, тогда как все предыдущие заявления носили декларативный характер.

Абсолютно все союзники поддерживают это решение — кроме двух… Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, как Венгрия и Словакия (...) Но ключевая позиция именно этих двух стран.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины

По убеждению Ольги Стефанишиной, команды Джо Байдена и Олафа Шольца действительно боятся этого шага именно потому, что это было бы "реальным решением".

Политик также напоминает, что для приглашения необходим консенсус, но и для отказа от приглашения также нужен консенсуса.

И это значит, что те союзники, которые выступают за территориальную целостность Украины, которые поддерживают Украину, должны требовать приглашения… Приглашение является гарантией того, что Украина сохранится как государство, — объяснила вице-премьер.

Когда Украину могут пригласить в НАТО

Ранее Ольга Стефанишина неоднократно повторяла, что украинские власти будут активно настаивать на таком формате приглашения.

По ее словам, потенциальное решение в НАТО о приглашении Украины не "привязано" к предстоящему саммиту Альянса в Вашингтоне.

Это может быть в рамках Вашингтонского саммита, возможно с новым генсеком НАТО. Это может быть в любой момент.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины

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