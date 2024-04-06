Какие страны блокируют приглашение Украины в НАТО — ответ Стефанишиной

Как сообщает вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, США и Германия выступают против приглашения Украины в НАТО, которое обеспечило бы юридически обязательный характер и создало определенность о будущем вступлении страны в Альянс.
Приглашение Украины в НАТО остается под вопросом
Вице-премьер обращает внимание на то, что украинские власти предложили формат приглашения, который стал бы юридической гарантией вступления страны в НАТО в будущем, тогда как все предыдущие заявления носили декларативный характер.
По убеждению Ольги Стефанишиной, команды Джо Байдена и Олафа Шольца действительно боятся этого шага именно потому, что это было бы "реальным решением".
Политик также напоминает, что для приглашения необходим консенсус, но и для отказа от приглашения также нужен консенсуса.
Когда Украину могут пригласить в НАТО
Ранее Ольга Стефанишина неоднократно повторяла, что украинские власти будут активно настаивать на таком формате приглашения.
По ее словам, потенциальное решение в НАТО о приглашении Украины не "привязано" к предстоящему саммиту Альянса в Вашингтоне.
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