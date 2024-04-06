Які країни блокують запрошення України в НАТО — відповідь Стефанішиної
Категорія
Політика
Дата публікації

Які країни блокують запрошення України в НАТО — відповідь Стефанішиної

Стефанішина та Столтенберг
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

 Як зазначає віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, наразі саме США та Німеччина виступають проти запрошення України в НАТО, яке забезпечило юридично зобов'язальний характер і створило визначеність щодо майбутнього вступу країни в Альянс.

Запрошення України в НАТО залишається під питанням

Віцепрем’єрка звертає увагу на те, що українська влада запропонувала формат запрошення, який став би юридичною гарантією її вступу в НАТО у майбутньому, тоді як усі попередні заяви мали декларативний характер.

Абсолютно усі союзники підтримують це рішення — крім двох… Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США і Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, як Угорщина і Словаччина (...) Але ключовою є позиція саме цих двох країн.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України 

На переконання Ольги Стефанішиної,команди Джо Байдена та Олафа Шольца насправді бояться цього кроку саме тому, що це було би "реальним рішенням".

Політикиня також нагадує, що саме запрошення потребує консенсусу, але й відмова від запрошення потребує консенсусу.

І це означає, що ті союзники, які виступають за територіальну цілісність України, які підтримують Україну, мають вимагати запрошення… Запрошення є гарантією того, що Україна збережеться як держава, — пояснила віцепрем’єрка.

Коли Україну можуть запросити у НАТО

Раніше Ольга Стефанішина неодноразово повторювала, що українська влада буде активно наполягати на такому форматі запрошення.

За її словами, потенційне рішення у НАТО про запрошення України не "прив’язане" до майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні.

Це може бути у рамках Вашингтонського саміту, може бути з новим генсеком НАТО. Це може бути у будь-який момент.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Угорщині заявили про загрозу перетину НАТО "червоних ліній" у рішеннях щодо РФ
Петер Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Журналісти Bloomberg дізнались про ймовірний розмір допомоги Україні від НАТО
Єнс Столтенберг
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи планує НАТО відправляти війська в Україну — пояснення Столтенберга
Єнс Столтенберг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?