Які країни блокують запрошення України в НАТО — відповідь Стефанішиної

Як зазначає віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, наразі саме США та Німеччина виступають проти запрошення України в НАТО, яке забезпечило юридично зобов'язальний характер і створило визначеність щодо майбутнього вступу країни в Альянс.
Запрошення України в НАТО залишається під питанням
Віцепрем’єрка звертає увагу на те, що українська влада запропонувала формат запрошення, який став би юридичною гарантією її вступу в НАТО у майбутньому, тоді як усі попередні заяви мали декларативний характер.
На переконання Ольги Стефанішиної,команди Джо Байдена та Олафа Шольца насправді бояться цього кроку саме тому, що це було би "реальним рішенням".
Політикиня також нагадує, що саме запрошення потребує консенсусу, але й відмова від запрошення потребує консенсусу.
Коли Україну можуть запросити у НАТО
Раніше Ольга Стефанішина неодноразово повторювала, що українська влада буде активно наполягати на такому форматі запрошення.
За її словами, потенційне рішення у НАТО про запрошення України не "прив’язане" до майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні.
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