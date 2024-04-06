Які країни блокують запрошення України в НАТО — відповідь Стефанішиної

Як зазначає віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, наразі саме США та Німеччина виступають проти запрошення України в НАТО, яке забезпечило юридично зобов'язальний характер і створило визначеність щодо майбутнього вступу країни в Альянс.

Запрошення України в НАТО залишається під питанням

Віцепрем’єрка звертає увагу на те, що українська влада запропонувала формат запрошення, який став би юридичною гарантією її вступу в НАТО у майбутньому, тоді як усі попередні заяви мали декларативний характер.

Абсолютно усі союзники підтримують це рішення — крім двох… Оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США і Німеччина намагаються звертати увагу на інших скептичних союзників, як Угорщина і Словаччина (...) Але ключовою є позиція саме цих двох країн. Ольга Стефанішина Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України

На переконання Ольги Стефанішиної,команди Джо Байдена та Олафа Шольца насправді бояться цього кроку саме тому, що це було би "реальним рішенням".

Політикиня також нагадує, що саме запрошення потребує консенсусу, але й відмова від запрошення потребує консенсусу.

І це означає, що ті союзники, які виступають за територіальну цілісність України, які підтримують Україну, мають вимагати запрошення… Запрошення є гарантією того, що Україна збережеться як держава, — пояснила віцепрем’єрка. Поширити

Коли Україну можуть запросити у НАТО

Раніше Ольга Стефанішина неодноразово повторювала, що українська влада буде активно наполягати на такому форматі запрошення.

За її словами, потенційне рішення у НАТО про запрошення України не "прив’язане" до майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні.