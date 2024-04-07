Шведский военный предупредил о сценариях России для раскола НАТО
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Шведский военный предупредил о сценариях России для раскола НАТО

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Источник:  ЛИГА.net

По словам подполковника армии Швеции Йоакима Паасикиви, в настоящее время существует несколько угрожающих сценариев предполагаемого раскола НАТО в случае нападения России.

Будет ли грозить нападение России расколом НАТО

Если НАТО будет сплоченным, россияне проиграют. Но есть некоторые нюансы. Такое развитие событий может перерасти в глобальную ядерную войну. Это был бы довольно плохой день для всех. Этого никто не желает. Поэтому Россия использует угрозу ядерного глобального или межконтинентального возмездия, чтобы попытаться расколоть НАТО. Если у НАТО нет сплоченности — нет статьи 5, — объясняет Паасикиви.

Шведский военный подчеркнул, что по одному из вероятных с его точки зрения сценариев Россия начнет создавать угрозу и дестабилизировать ситуацию в районе островов Шпицберген в Арктике.

Большинство территории Шпицбергена является демилитаризованной территорией Норвегии, однако там наблюдается и определенная российская активность.

Если россияне попытаются устроить провокации на Шпицбергене, о чем они начали говорить несколько лет назад, это станет вызовом для тех членов Альянса, которые имеют интересы в Арктике: США, Канады, Британии, скандинавских стран. Но станет ли это проблемой для Турции? Для Черногории? Для остального Североатлантического союза? Это может стать одним из способов давления на НАТО и попыткой его расколоть, отмечает Паасикиви.

Как нападение России может привести к расколу НАТО

Другим, по его словам, вариантом может быть молниеносное нападение России на страны Балтии и серьезные ядерные угрозы Кремля другим странам-членам НАТО.

Подполковник армии Швеции объяснил, что в противостоянии с отдельными странами ЕС и НАТО у России больше шансов на успех, чем в войне против всего блока.

С новым президентом США. С венгерским премьером Орбаном и словацким премьером Фицо, повторяющим Путина в Евросоюзе и НАТО. Вопрос в том, будем ли мы едины или нет. Если мы едины и Россия нападет на страну НАТО, она проиграет. Возможно, с ядерной эскалацией, но проигрывает. Это факт. Если же им удастся сделать что-то ниже "болевого порога" НАТО и мы не объединимся, у них будет гораздо больше шансов, предупреждает Паасикиви.

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