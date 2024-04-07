По словам подполковника армии Швеции Йоакима Паасикиви, в настоящее время существует несколько угрожающих сценариев предполагаемого раскола НАТО в случае нападения России.

Будет ли грозить нападение России расколом НАТО

Если НАТО будет сплоченным, россияне проиграют. Но есть некоторые нюансы. Такое развитие событий может перерасти в глобальную ядерную войну. Это был бы довольно плохой день для всех. Этого никто не желает. Поэтому Россия использует угрозу ядерного глобального или межконтинентального возмездия, чтобы попытаться расколоть НАТО. Если у НАТО нет сплоченности — нет статьи 5, — объясняет Паасикиви. Поделиться

Шведский военный подчеркнул, что по одному из вероятных с его точки зрения сценариев Россия начнет создавать угрозу и дестабилизировать ситуацию в районе островов Шпицберген в Арктике.

Большинство территории Шпицбергена является демилитаризованной территорией Норвегии, однако там наблюдается и определенная российская активность.

Если россияне попытаются устроить провокации на Шпицбергене, о чем они начали говорить несколько лет назад, это станет вызовом для тех членов Альянса, которые имеют интересы в Арктике: США, Канады, Британии, скандинавских стран. Но станет ли это проблемой для Турции? Для Черногории? Для остального Североатлантического союза? Это может стать одним из способов давления на НАТО и попыткой его расколоть, отмечает Паасикиви. Поделиться

Как нападение России может привести к расколу НАТО

Другим, по его словам, вариантом может быть молниеносное нападение России на страны Балтии и серьезные ядерные угрозы Кремля другим странам-членам НАТО.

Подполковник армии Швеции объяснил, что в противостоянии с отдельными странами ЕС и НАТО у России больше шансов на успех, чем в войне против всего блока.