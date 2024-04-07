По словам подполковника армии Швеции Йоакима Паасикиви, в настоящее время существует несколько угрожающих сценариев предполагаемого раскола НАТО в случае нападения России.
Будет ли грозить нападение России расколом НАТО
Шведский военный подчеркнул, что по одному из вероятных с его точки зрения сценариев Россия начнет создавать угрозу и дестабилизировать ситуацию в районе островов Шпицберген в Арктике.
Большинство территории Шпицбергена является демилитаризованной территорией Норвегии, однако там наблюдается и определенная российская активность.
Как нападение России может привести к расколу НАТО
Другим, по его словам, вариантом может быть молниеносное нападение России на страны Балтии и серьезные ядерные угрозы Кремля другим странам-членам НАТО.
Подполковник армии Швеции объяснил, что в противостоянии с отдельными странами ЕС и НАТО у России больше шансов на успех, чем в войне против всего блока.
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