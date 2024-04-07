Шведський військовий попередив про сценарії Росії для розколу НАТО
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Шведський військовий попередив про сценарії Росії для розколу НАТО

Прапори країн НАТО
Джерело:  ЛІГА.net

За словами підполковника армії Швеції Йоакіма Паасіківі, наразі існує кілька загрозливих сценаріїв ймовірного розколу НАТО у разі нападу Росії. 

Чи загрожуватиме напад Росії розколом НАТО

Якщо НАТО буде згуртованим — росіяни програють. Але є певні нюанси. Тaкий розвиток подій може перерости у глобальну ядерну війну. Це був би досить поганий день для всіх. Цього ніхто не хоче. Тож Росія використає загрозу ядерної глобальної або міжконтинентальної відплати, щоб спробувати розколоти НАТО. Якщо в НАТО немає згуртованості — немає статті 5, — пояснює Паасіківі.

Шведський військовий підкреслив, що за одним з ймовірних, з його точки зору сценарієв, Росія почне створювати загрозу та дестабілізувати ситуацію в районі островів Шпіцберген в Арктиці.

Більшість території Шпіцбергена є демілітаризованою територією Норвегії, однак там спостерігається і певна російська активність.

Якщо росіяни спробують влаштувати провокації на Шпіцбергені — про що вони почали говорити кілька років тому — це стане викликом для тих членів Альянсу, які мають інтереси в Арктиці: США, Канади, Британії, скандинавських країн. Але чи буде це проблемою для Туреччини? Для Чорногорії? Для решти Альянсу? Це може стати одним із способів тиску на НАТО та спробою його розколоти, — зазначає Паасіківі.

Яким чином напад Росії може призвести до розколу НАТО

Іншим, за його словами варіантом, може бути блискавичний напад Росії на країни Балтії і серйозні ядерні погрози Кремля іншим країнам-членам НАТО.

Підполковник армії Швеції пояснив, що у протистоянні з окремими країнами ЄС та НАТО в Росії більше шансів на успіх, ніж у війні проти всього блоку.

З новим президентом США. З угорським прем'єром Орбаном і словацьким прем'єром Фіцо, які повторюють Путіна в Євросоюзі та НАТО. Питання в тому, будемо ми єдині чи ні. Якщо ми єдині й Росія нападе на країну НАТО — вона програє. Можливо, з ядерною ескалацією, але програє. Це факт. Якщо ж їм вдасться зробити щось нижче "больового порогу" НАТО і ми не об’єднаємося, у них буде набагато більше шансів, — попереджає Паасіківі.

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