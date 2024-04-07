За словами підполковника армії Швеції Йоакіма Паасіківі, наразі існує кілька загрозливих сценаріїв ймовірного розколу НАТО у разі нападу Росії.
Чи загрожуватиме напад Росії розколом НАТО
Шведський військовий підкреслив, що за одним з ймовірних, з його точки зору сценарієв, Росія почне створювати загрозу та дестабілізувати ситуацію в районі островів Шпіцберген в Арктиці.
Більшість території Шпіцбергена є демілітаризованою територією Норвегії, однак там спостерігається і певна російська активність.
Яким чином напад Росії може призвести до розколу НАТО
Іншим, за його словами варіантом, може бути блискавичний напад Росії на країни Балтії і серйозні ядерні погрози Кремля іншим країнам-членам НАТО.
Підполковник армії Швеції пояснив, що у протистоянні з окремими країнами ЄС та НАТО в Росії більше шансів на успіх, ніж у війні проти всього блоку.
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