Чи загрожуватиме напад Росії розколом НАТО

Якщо НАТО буде згуртованим — росіяни програють. Але є певні нюанси. Тaкий розвиток подій може перерости у глобальну ядерну війну. Це був би досить поганий день для всіх. Цього ніхто не хоче. Тож Росія використає загрозу ядерної глобальної або міжконтинентальної відплати, щоб спробувати розколоти НАТО. Якщо в НАТО немає згуртованості — немає статті 5, — пояснює Паасіківі. Поширити

Шведський військовий підкреслив, що за одним з ймовірних, з його точки зору сценарієв, Росія почне створювати загрозу та дестабілізувати ситуацію в районі островів Шпіцберген в Арктиці.

Більшість території Шпіцбергена є демілітаризованою територією Норвегії, однак там спостерігається і певна російська активність.

Якщо росіяни спробують влаштувати провокації на Шпіцбергені — про що вони почали говорити кілька років тому — це стане викликом для тих членів Альянсу, які мають інтереси в Арктиці: США, Канади, Британії, скандинавських країн. Але чи буде це проблемою для Туреччини? Для Чорногорії? Для решти Альянсу? Це може стати одним із способів тиску на НАТО та спробою його розколоти, — зазначає Паасіківі. Поширити

Яким чином напад Росії може призвести до розколу НАТО

Іншим, за його словами варіантом, може бути блискавичний напад Росії на країни Балтії і серйозні ядерні погрози Кремля іншим країнам-членам НАТО.

Підполковник армії Швеції пояснив, що у протистоянні з окремими країнами ЄС та НАТО в Росії більше шансів на успіх, ніж у війні проти всього блоку.