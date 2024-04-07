За інформацією журналістів видання The Telegraph, у разі нападу Росії НАТО не зможе швидко розгорнути війська через бюрократичні складнощі та матеріально-технічні проблеми.

Що стоїть на заваді швидкій реакції НАТО у разі нападу з боку Росії

У матеріалі видання зазначається, що у випадку агресії з боку Росії НАТО доведеться перемістити до 500 тис військових на східні кордони Альянсу.

Автори матеріалу зазначають, що найшвидшим шляхом для такого перекидання великої кількості військових залишається залізничне сполучення.

Залізничні лінії є найшвидшим і найефективнішим способом переміщення великої кількості військового обладнання та транспортних засобів між країнами без закриття доріг. Але переміщення сил по Європі передбачає навігацію складною мережею бюрократії та нестабільної інфраструктури, а Німеччина стає головним каменем спотикання на обох фронтах, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про вразливості логістики НАТО у Європі

Зокрема, наразі серед країн ЄС та членів НАТО досі не має домовленності щодо вільного пересування військових сил територією Шенгенської зони.

Митне оформлення танків і артилерійських гаубиць для в’їзду в Німеччину, яка вважається перехрестям європейської оборони через її географічне розташування в центрі континенту, часто займає три-чотири тижні замість кількох днів, як в інших країнах. Дипломатичний дозвіл потрібен для будь-якого військового переміщення понад 50 військовослужбовців і 10 транспортних засобів, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Окрім цього залізницям країн ЄС також бракує бортового рухомого складу для переміщення великої кількості військової техніки територією Європи.

Deutsche Bahn має достатньо можливостей для одночасного переміщення двох бронетанкових бригад, які зазвичай складаються з приблизно 85 танків і сотень броньованих машин.

У публікації також вказується вразливість портів у Нідерландах, Німеччині та країнах Балтії.

Ще одна слабка сторона полягає в переміщенні обладнання до трьох країн Балтії та нового члена Фінляндії, чиї залізниці працюють на вужчій колії радянських часів.

Це означає, що потяги, які в'їжджають до Литви з Німеччини, повинні переміщувати техніку в різні потяги, що значно сповільнює рух до будь-якої потенційної лінії фронту в конфлікті з Росією.