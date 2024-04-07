За інформацією журналістів видання The Telegraph, у разі нападу Росії НАТО не зможе швидко розгорнути війська через бюрократичні складнощі та матеріально-технічні проблеми.
Що стоїть на заваді швидкій реакції НАТО у разі нападу з боку Росії
У матеріалі видання зазначається, що у випадку агресії з боку Росії НАТО доведеться перемістити до 500 тис військових на східні кордони Альянсу.
Автори матеріалу зазначають, що найшвидшим шляхом для такого перекидання великої кількості військових залишається залізничне сполучення.
Що відомо про вразливості логістики НАТО у Європі
Зокрема, наразі серед країн ЄС та членів НАТО досі не має домовленності щодо вільного пересування військових сил територією Шенгенської зони.
Окрім цього залізницям країн ЄС також бракує бортового рухомого складу для переміщення великої кількості військової техніки територією Європи.
Deutsche Bahn має достатньо можливостей для одночасного переміщення двох бронетанкових бригад, які зазвичай складаються з приблизно 85 танків і сотень броньованих машин.
У публікації також вказується вразливість портів у Нідерландах, Німеччині та країнах Балтії.
Ще одна слабка сторона полягає в переміщенні обладнання до трьох країн Балтії та нового члена Фінляндії, чиї залізниці працюють на вужчій колії радянських часів.
Це означає, що потяги, які в'їжджають до Литви з Німеччини, повинні переміщувати техніку в різні потяги, що значно сповільнює рух до будь-якої потенційної лінії фронту в конфлікті з Росією.
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