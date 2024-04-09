Скандал у НАТО. Чому для солдатів орендували "російські котеджі"
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Скандал у НАТО. Чому для солдатів орендували "російські котеджі"

солдати НАТО

Під час нещодавніх навчань для військових НАТО орендували будиночки, які належать пов’язаним із диктатором Путіним російським політикам. Цю інформацію уже підтвердила влада Швеції та Норвегії.

Що відомо про новий скандал навколо НАТО

У нових масштабних навчаннях Альянсу Nordic Response брали участь 20 тисяч військових із 13 країн.

Що важливо розуміти, вони проходили минулого місяця біля туристичного району Трумс на півночі Норвегії.

Ще 5 років тому там були побудовані будиночки для відпочинку, насамперед для російських туристів.

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційними власниками цих будиночків є:

  • мер Мурманська Ігор Морар;

  • донька багаторічного депутата Мурманської обласної думи Віктора Сайгіна;

  • керівник російського атомного криголамного флоту "Атомфлот" Александр Тимофєєв.

Ці будиночки доводі часто називають "російськими котеджами".

Окрім того, наголошується, що вони знаходяться у військово чутливій зоні поблизу військового аеропорту Бардуфосс і штаб-квартири норвезької армії.

Як у НАТО коментують цей скандал

Інформацію, яку вдалося дізнатися журналістам, уже офіційно підтвердила речниця Збройних сил Швеції Софія Калмеборг.

За її словами, відомство не знало про належність будиночків і відповідної процедури перевірки права власності воно не має.

За нашими оцінками, не було жодного ризику потрапляння інформації в чужі руки або до чужих вух, — стверджує спікерка шведських Збройних сил.

Також цей скандал прокоментував прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Ми повинні дуже уважно стежити за цим питанням — хто володіє нерухомістю в Норвегії? Де? і чи може вона становити загрозу безпеці? — поцікавився він.

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